自由開講》韓國浦項地熱地震事件：引發聚焦台灣地熱發展

◎呂錫民

近日最震撼能源界的新聞事件莫過於南韓政府宣布浦項地熱發電廠的永久關閉，事情的由來源自南韓浦項地熱廠在2017年由於注水不當引發芮氏規模5.4強震，造成附近地區許多棟建築倒塌、傾斜或出現裂縫，居民受傷亦有91人多，是朝鮮半島有紀錄以來的第二大歷史強震。

韓浦項地熱廠在2017年由於注水不當引發芮氏規模5.4強震，造成附近地區許多棟建築倒塌、傾斜或出現裂縫。 （美聯社）

專家認為地熱發電廠開發之前，尤其是增強型地熱系統（Enhanced Geothermal System,EGS）場址的地質勘查應該列為優先考量因素，如果地下井開發期間有小型地震發生，應該停工檢查千萬不可貿然持續施工，以免產生更大的地震災難。事實上，在斷層之上興建EGS電廠是十分危險的舉措。

不同於傳統地熱的地下熱水（蒸汽）的直接提取，EGS是將流體注入高熱地底岩區吸取熱量變成高溫高壓流體後再返回地面用之發電，循環流體不停工作不會像先前技術那樣會有地底水資源枯竭之虞，尤其是EGS採用水力裂解與水平井鑿井技術，能夠更有效率的產生地熱電力，地熱是唯一能夠提供基載電力的再生能源，同時其發電成本也可能是最便宜的，以美國的Geysers為例，電力售價為0.03-0.035美元/度電，目前一般電廠電力售價為0.05美元/度電。

根據理論計算，蘊藏在地殼10公里內的能量約1.3×1027焦耳，若以2012年全球能源消耗率約6.0×1020焦耳/年為基準，地熱則可供應全球能源使用約217萬年。若以可開採技術能力為保守計算，EGS可開採潛能有70%的機率達1,200GWe，以地熱發電廠平均可用率90%計算，EGS每年約可發電9,460,800GWh，約為2014年全球發電量22,433GWh的421倍。

台灣地處環太平洋構造帶，火山活動與板塊擠壓活躍，工研院估計台灣傳統地熱發電潛能約有989MWe，增強型地熱潛能約31.8GWe，占整台灣體電力安裝容量六成以上，如能善加利用，不僅可減少對傳統化石能源與核能的依賴，更有利於能源開發應用的多元化與自主性。

最後值得一提的是，台灣發展EGS的優勢在於五成以上土地的地溫梯度為40℃/公里，比其他一般國家地溫梯度30℃/公里至少高出10℃，也就是說，別人要拿到200℃熱能需要鑽井6.7公里，台灣只要5公里即可，台灣發展地熱先天條件優人一等，但是由於處在大型板塊交接處，台灣潛在發生地震的機率也多，因此廠址選定前的斷層偵測成為發展EGS的必要關鍵因素，這是我們由浦項事件所得到的前車之鑑。

（工研院能環所前研究員）

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