郭老師的跑步教室》沙克爾頓獎 展你們的團隊精神

橫越臺灣超馬246公里路線上關關都是挑戰，其中最困難的一段無疑是從臺灣之心埔里一路爬升到清境的這一段55公里路程，走的是鮮少車跡的武界部落，穿山洞越水潭，山景迷人，但是一山又一山的爬坡，歷屆賽事中折煞了諸多挑戰者...

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員

上一個世紀初，南極仍是鮮少人類足跡履及之地，那地球的最底端、具有人類歷史意義的南極點，有幾個國家探險隊激烈進行著要成為第一到達南極點的比賽，由英國海軍軍官史考特領導的探險隊在民國元年也就是1911年登陸南極，開始籌備往南極點的冒險行動，另一個挪威探險隊伍，由阿蒙森領隊，先發後至，在當年12月14日就踩上南極點，英國探險隊則晚到了33天，不過後來美國人在南極點建立了研究基地，還是很溫馨的把它命名為「阿蒙森-史考特基地」。那時候的極地探險隊死傷都很慘烈，例如英國探險隊五人攻頂（南極點）小組，包括史考特本人都在返回大本營途中不敵大風雪而犧牲。先前沒成功的多次行動，也都死傷嚴重，只有英國沙克爾頓爵士組織的探險隊是例外。

沙克爾頓爵士像。

沙克爾頓船長早在1902年就跟史考特試圖前進到南極點失敗過一次，原因是船員罹患壞血病。後來他自己組隊探險，隊員四人在1909年1月9日距南極點只有97英里處把皇后贈予的國旗插上後已經精疲力盡，但是還必須不分晝夜地往回趕，一方面食物已經不足，另一方面怕船隊等不及他們而開走，最後一段路程，沙克爾頓把兩個人留在一個儲備豐富的中途補給站，和另一個較強壯的夥伴先趕回登陸點和船會合。沙克爾頓二人在3月1日到岸邊，剛上船的沙克爾頓堅持親自帶隊去接回留下的同伴，兩天後他們帶著兩個掉隊者回到船上。由這過程可以知道沙克爾頓盡其可能地照顧探險隊員平安的堅持。

在阿蒙森到達南極點後，各國的南極探險隊的下一個目標是爭取「第一個橫越南極大陸的隊伍」頭銜，沙克爾頓和其他28名船員於1914年8月1號從倫敦搭乘「堅忍號」（Endurance）出發。船隻還沒到南極，「堅忍號」就被浮冰困住了，沙克爾頓和船員不得不棄船搬到浮冰上，在10個月後船體沉入海底。此時，沙克爾頓只有一個願望：把全體船員一個不少的活著帶回去。五個月後浮冰也碎裂了，他們只好在海上划了七個晝夜，登上了荒無人煙的象島，但因為象島是一個遠離商船航線的孤島，沒有人會路過象島，沙克爾頓沒有選擇坐以待斃，他挑選了另外五名最強壯的船員搭上最大的救生艇，向1300公里外的南喬治亞島前進尋求救援，這一史詩般的航行在氣候極端惡劣的海上持續了16天。上岸後，沙克爾頓再翻越南喬治亞山脈去捕鯨站尋求幫助。到達捕鯨站的3天後，他們登上了一艘捕鯨船，開始營救圍困在象島上的同伴的行動。經過第4次的嘗試，他終於找到了一條從浮冰上穿過的路，幸好他的所有的22個同伴都安然無恙的活著，每個人都獲救，完成沙克爾頓的誓言。

受困在冰山中的堅忍號。

雖然沙克爾頓的探險行動幾乎都沒有完成目標，但是他是一位非常出色的領導者，對探險隊員充滿無限尊重、信任和關愛，能讓鼓舞隊員們在極端逆境下抱持希望，全體生還。後來的各式比賽中，如果是要全隊一起出發，一起回到終點的團體賽，常設「沙克爾頓獎」來紀念他，表彰他的精神，並且鼓勵參賽者不放棄，如同沙克爾頓的徒步南極探險之旅，縱然困難橫互，但是保持正面希望，彼此鼓勵，可化險為夷，安抵終點。

橫越臺灣超馬246公里路線上關關都是挑戰，其中最困難的一段無疑是從臺灣之心埔里一路爬升到清境的這一段55公里路程，走的是鮮少車跡的武界部落，穿山洞越水潭，山景迷人，但是一山又一山的爬坡，歷屆賽事中折煞了諸多挑戰者，幾年下來，我們赫然發現，這一段挑戰很適合團隊、一群跑友一起來挑戰，考驗的不僅是體力，更是展現團隊內聚力、考驗隊員間彼此鼓勵支持力量、彼此扶持一起到終點的好機會，於是2019年版的橫越臺灣超馬賽，我們特別加了一段「埔里－清境」團體賽，只要全隊一起到達，就可以獲得南極探險英雄沙克爾頓爵士獎，企業、跑團、乃至於閨密皆可，兩人成隊就可以來挑戰，體驗沙克爾頓爵士的精神。

經過史詩般的16天求救航行登岸求救的特別隊。

橫越臺灣「埔里－清境」挑戰路線圖。

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