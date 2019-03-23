自由開講》懇請時代力量一致堅守反酒駕，周二院會投票別再掉漆

李承值

酒駕防制修法歷經兩年、四次協商，執政黨中間還一度沒將反酒駕法案列入立法院最新的修法議程中，但在時代力量立委黃國昌、徐永明徹夜留守緊盯下，終於換來蘇嘉全院長周五召開協商確認：26日下周二上午繼續協商，若屆時協商仍無共識，當天下午院會則以表決方式處理，必定推進反酒駕相關法案的修法。

雖然網路上有許多親執政黨的粉絲專頁，隨著執政黨委員起舞，痛批黃國昌是作秀、民粹，抑或是下周二過後可以預期，繼續痛批時代力量是收割黨，但身為時代力量黨員，仍認為黃國昌、徐永明近日在立法院的行動，包括向蔡其昌的抗議，實實在在地呼應了台灣社會的期待。與此之外的嘲諷與批評，這是時代力量可以承擔，人民心中也自有公評。

嘲諷與批評，時代力量可以承擔，人民心中也自有公評。（本報資料照）

若無重大意外，下週二反酒駕法案修法必有結果，只是身為黨員最怕時代力量黨團重蹈數周前的覆轍。當時，時代力量高潞‧以用委員缺席院會投票反對反同婚版專法，不只讓親執政黨網友認定時代力量黨團沒有正當性監督執政黨，就連時代力量台北市議員也發文痛批時代力量黨團沒有立場批判執政黨。因一人缺席搞得時代力量黨團喪失監督正當性，也讓黨團深受輿論、同黨議員批判，實為因小失大。

雖然反酒駕是社會共識，但觀察這幾日時代力量黨團運作，包括抗議蔡其昌、議場前排隊將反酒駕法案列第一案，都只見黃國昌、徐永明二人，不見林昶佐和高潞‧以用，不禁讓人擔憂下周二投票會不會又上演跑票戲碼。回溯時代力量反酒駕的立場，看起來是整黨一致，但真的仔細檢視，發現去年8月時代力量市議員候選人召開記者會共同簽署反酒駕宣言時，獨獨缺了台北市議員候選人們的響應，這難道跟台北市黨部主委林昶佐的立場有關？

不管如何，來到酒駕防制修法的關頭，站在希望黨團一致的立場，或是懇請委員們考量台灣社會對反酒駕的期待，除洪慈庸委員產假中，呼籲時代力量黨團成員下周二都能出席表達反酒駕的態度。這是一個卑微黨員的期待，也是一位小民的期許。

（時代力量黨員）

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