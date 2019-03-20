故事》古代也有產地直送？──臺南遺址中的澎湖玄武岩與花蓮美玉

在考古遺址裡出土遺物的生產原料、器物特徵，以及其所隱含的地方特性，都可以用來判斷遺物的傳播來源與移動過程，我們其實會發現史前時期各區域間的物品交易行為已經很頻繁，而且有跡可循。

康芸甯

今日的臺灣交通便利、四通八達，短時間內到達臺灣各地並非難事，高鐵一日北高來回稀鬆平常，在購物平台上，24 小時之內產地新鮮直送也付錢就可以做到的事。但你有沒有想過，如果一個在 5000 年前的女士想要買個玉石作項鍊、或者男子想要石頭作武器，他們要怎樣下單、怎樣收貨？難道會有雲豹宅急便送貨到府嗎？

先別急著否定這個說法，在考古遺址裡出土遺物的生產原料、器物特徵，以及其所隱含的地方特性，都可以用來判斷遺物的傳播來源與移動過程，我們其實會發現史前時期各區域間的物品交易行為已經很頻繁，而且有跡可循。如果，史前時代的臺南人有一個購物指標排行榜，那他們最愛買的東西是什麼？

史前人也略懂跨海交易？ / 產地直送！跨海來的澎湖橄欖石玄武岩

臺灣西南地區在大坌坑文化時期的考古遺址中，經常可見利用橄欖石玄武岩為材料，經過打製、修整出器形，製造成為石斧、石鋤等開墾工具及石錛、石鑿等木工加工器具。

這些材料有什麼特別的呢？

橄欖石玄武岩為基性岩漿噴發的熔岩流經冷卻凝固形成之火成岩，在凝固過程中塑造出多樣化的柱狀或板狀節理構造，因此這種石材只分布於特殊的火成岩地形中，具有強烈的地方特性。考古學家經過器物比對和質地分析的結果，赫然發現這種製造石器的原料可是產自於澎湖群島。哎呀！沒想到當時臺南地區的史前人類就已逐步踏出臺灣本島，跨越深不可測又凶險多端的澎湖水道黑水溝，開始進行「跨島交易」的活動。

考古學家更在澎湖七美島上發現了幾處足以堪稱「史前石器製造場」的遺址，不僅規模龐大，遺址地表上曝露了大量的石器原料、廢料、成品和工具。此時的澎湖群島出產質地堅硬的橄欖石玄武岩，儼然成為當時臺南人生活中不可或缺的「澎湖名產」。

國母山遺址發掘的橄欖石玄武岩石斧。（圖片來源：《國母山遺址範圍、內涵調查研究及文化資產價值評估計畫成果報告》， 頁 458。）

翻山越嶺踏遍全島的人獸形玉玦

還有一個不得不提到的考古學器物，被取名作「人獸形玉玦」，是盛行於臺灣新石器時代晚期，十分重要、特殊且具代表性的裝飾玉器。

玦，是一種帶有缺口的玉器，用途猶如現今琳瑯滿目的耳環，是用來配戴及作為人身裝飾品。人獸形玉玦的顏色一般呈橄欖綠，尺寸大小約在 7 公分左右，最常見的外形是呈現雙人雙手叉腰貌，兩腿彎曲開立，雙腳站立於一橫條上，人形頭上還頂著一頭圓顱、豎耳、拱背、翹尾疑似是貓科動物，雕刻手法及做工極為精緻。但是這頭神秘的獸形動物究竟是貓？是狗？是雲豹？或者是其他種類的動物？在考古學界可說是眾說紛紜。



臺東卑南遺址出土，具有國寶身份的的雙人形人獸形玉玦。（圖片來源：國立臺灣史前文化博物館授權提供。）

除此之外，不同遺址出土的人獸形玉玦，雖然形貌上多半相似，但是仍然稍有變化，比如說，就有單人形、雙人形、不同獸形以及獸頭上衍生的支角化變形等等的差異。

雖然目前所見的人獸形玉玦數量稀少而珍貴，但是其出土的範圍幾乎涵括全臺，可視為在新石器時代晚期時，臺灣島內彼此交流的一個經典案例。在臺灣北部、東部及西部地區有多處遺址都曾出土過此類器物，例如北部的芝山岩遺址、十三行遺址、臺南南科的三寶埤遺址、屏東的 chula 遺址、宜蘭的丸山遺址、花蓮的港口遺址、臺東的卑南遺址等皆曾被發現過，簡直滲透到無遠弗屆的地步呀！特別有趣的地方是，人獸形玉玦的原料其實是土生土長、以花蓮地區獨產的臺灣玉礦石所雕琢製成的，考古學家甚至在花蓮發現了史前玉器工廠的遺址。

近年來在臺南南科三寶埤遺址出土的這一件人獸形玉玦，外形呈現單人狀態，其腰、腿部較為粗壯，從器物外緣的修磨痕跡研判，應是屬於完整玉器，而非缺損的殘件。不僅為臺南地區首見，從中更悄悄透漏出在大湖文化烏山頭時期的史前人類，可能與臺灣東部有著密切互動的訊息。揪竟，是什麼原因，讓原來應該只在花蓮地區出沒的人獸形玉玦，會如此翻山越嶺的流落到臺灣西南部、以至於擴散到臺灣各地呢？

三寶埤遺址出土之單人型人獸形玉玦圖。

飄洋過海來交易／史前時代真的有物流公司嗎？

由上述眾多案例中，可以得知臺灣在幾千年前的史前時期，物流交易行為是非常頻繁的，即使隔著高山與海洋，對於行動力十足的史前人類來說，長途跋涉、飄洋過海都不算什麼阻撓。只要有心加上有體力，人人都可以當個快遞員，只是他們到底是直接從澎湖直送臺南？還是 A 到 B、B 到 C 這樣接力式地送到？這還需考察。除此之外，也有可能人群遷徙的時候，把來自遠方的東西整批帶出，然後缺錢就賣祖產變現（欸！不要亂說）或者透過婚姻或戰爭，讓這些遠方的物產逐步遠離家鄉。

不過，雖然我們可以從不同時期的考古遺址出土遺物本身的製作原料，去追溯其產地源頭，尋覓物質流動的證據與跡象，但是，實際上需要去考量的情形還有很多。好多的問題與可能性，需要留待未來有更多更多的考古出土發現來為我們揭開謎底。

本文經授權轉載自故事 古代也有產地直送？──臺南遺址中的澎湖玄武岩與花蓮美玉

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/