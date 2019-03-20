照護線上》什麼是沾黏？

沾黏可以發生在身體各處，最常見是發生在腹部與骨盆腔手術之後。動過腹腔與骨盆腔手術的患者中，大多數人會有腹腔、骨盆腔沾黏，幾乎可說是人人中獎，發生率極高！

◎白映俞 醫師

相信很多人曾聽說，肚子開刀後的患者偶爾會肚子痛，吃什麼吐什麼，甚至要送醫院，被插上鼻胃管。原來，這可能就是發生術後腸沾黏。

沾黏可以發生在身體各處，最常見是發生在腹部與骨盆腔手術之後。動過腹腔與骨盆腔手術的患者中，大多數人會有腹腔、骨盆腔沾黏，幾乎可說是人人中獎，發生率極高！那究竟「沾黏」是怎麼樣一回事呢？



我們腹腔、骨盆腔內的臟器表面是相當光滑，沾黏產生時這些原本光滑、不相連的臟器表面，被條狀、成束的疤痕組織連結在一起，像是圖片裡兩段小腸被沾黏相連在一起這樣。

為什麼會造成沾黏呢？這是我們身體對組織創傷的自然反應，也就是在手術後，身體啟動了自我修復的能力，在修復的過程中若把附近的組織都連結在一起，而就產生了「沾黏」！沾黏造成的症狀可能延續幾個月到多年之後。

凡是接受過腹部手術，不管是曾經經歷闌尾炎破裂、腸穿孔、腸道切除等相關手術，醫師都需要用紗布、手套、縫線等觸碰體內的器官與組織，種種因素都會促使身體誘發發炎反應，約在手術後3小時內，傷口進入修復癒合過程，可能把附近不同的組織或器官包在一起，進而形成沾黏。每個人體質狀況不同，沾黏發生程度也不相同。

接受過腹部手術的患者，腸子大多有一定程度的沾粘。部分患者即使有腹部沾黏也不曾有症狀，但有不少患者會在術後運動、伸展、呼吸時感到腹部疼痛，可能就是沾黏所引起的。而沾黏後引起的影響中，最惡名昭彰的不外乎是腸道阻塞了。



想想看，原本活動自如的腸子若被沾黏掐住，就會讓腸道蠕動受阻，等於是勒住了腸子，腸子內的腸液、食糜無法往下送，僅能積存於前端腸子，尤其在進食時，患者會感到腸胃絞痛，脹痛脹氣或噁心、嘔吐。



當沾黏愈嚴重，或腸道阻塞後脹大狀況難以回復，嚴重可能會影響血流，失去血流供應的腸子逐步壞死，最後演變成腹膜炎，需要緊急開刀處理，將沾黏在一起的腸子分開，並切除壞黑腫脹的腸子！

骨盆腔沾黏可能會影響女性的生殖。當骨盆腔因為曾經的婦科手術而產生沾黏後，這些不正常的纖維組織會改變器官的正常位置，可能改變生殖器官的型態，就像上圖呈現的「綁手綁腳」的狀況。



如此一來，卵巢釋放卵子之後，難以順利地通過輸卵管，前進到子宮。因此，可能導致女性不孕。

「有辦法預防手術造成的沾黏問題嗎？」



既然沾黏源自於身體自然的修復反應，想要「防沾黏」可以從幾個方向著手，一是減少手術對身體的侵襲性，二是採用物理性隔絕。



狀況許可時，醫師會盡量減少手術時間，並在手術中保持組織濕潤度，來降低組織在術後的發炎反應。



至於所謂的物理性隔絕，是指在器官與器官之間，或器官與腹膜之間以防沾黏產品隔開，減少纖維組織的形成。防沾黏產品會存在體內數日至數周，之後漸漸被身體吸收。

在手術前可以與醫師詳細討論手術範圍、術式，了解使用防沾黏產品有沒有幫助。防沾黏產品能暫時隔開器官與腹膜，減少身體在修復過程中形成纖維組織把器官黏在一塊兒的狀況。倘若能減少腹腔手術及骨盆腔手術的術後沾黏，就可能降低沾黏併發症的發生，以及因沾黏而再次開刀的機會。



參考資料：J Surg Res. 2011 Jan;165（1）:91-111. Abdominal adhesions: current and novel therapies. Ward BC, Panitch A

本文經授權轉載自照護線上 什麼是沾黏？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/