自由開講》一箭雙雕！一場補選民進黨成功將柯P、韓流的神話破滅！

◎陳威

四席立委補選結果於三月十六日揭曉，雖然藍營選前喊話四席全都上，但選舉結果不但三重和台南皆輸，連穩贏的金門也都輸掉。雖然這次只是地方上的立委補選，即使選上，也只能做八個月左右就要重新再選，但這次立委補選對民進黨卻是非常重要，因為這次的補選象徵的指標意義遠大於實質意義。首先，民進黨的策略目標與其說是打敗謝龍介和鄭世維守住二席立委，不如說是打倒韓國瑜。高雄市長韓國瑜本身也是深入介入選舉，還動員家人幫忙輔選，把自己與這次補選綁在一起。因此這次郭國文和余天能打敗謝龍介和鄭世維，不但代表民進黨阻止了韓流的擴散，更代表了韓國瑜的神話破滅，國民黨候選人找韓國瑜助選不再是票房的保證。

因此這次郭國文（右）和余天（左）能打敗謝龍介和鄭世維，不但代表民進黨阻止了韓流的擴散，更代表了韓國瑜的神話破滅，國民黨候選人找韓國瑜助選不再是票房的保證。（資料照）

其次，這次台南的補選也讓親中的柯文哲被台灣人看破手腳。民進黨台北市議員簡舒培就揭穿了柯文哲的「國王新衣」，在臉書發文指出柯P已成候選人殺手，因為從議員選舉到立委補選，從陳思宇到陳筱諭，都證明柯P已成「票房毒藥」。雖然柯P主動喊話要幫余天助戰，但民進黨候選人余天看出來了，所以婉拒柯P站台，柯P網軍的網路操作也從天際墜落，從現在開始台灣人民逐漸擺脫黑暗勢力的操弄。北市議員梁文傑也在臉書表示，（柯P拍攝影片助選陳筱諭）倒讓綠白之間的界線更清楚了，對民進黨反而是好事一椿。

因此，雖然這次只是地方上的立委補選，但民進黨藉由這次立委補選的勝利，不但成功阻擋住了韓流、重挫了國民黨的士氣，更成功揭穿了柯Seafood影響力的膨風和虛幻，也讓綠營內部不再對「白綠合作」抱不切實際的期待。簡單說，一場316立委補選，民進黨成功地把韓國瑜和柯文哲拉下神壇，打回原形。

（國營事業員工）



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