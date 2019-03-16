自由限時批》以法遏阻敗壞的選風！

宋娣

沒有法治，就沒有民主可言！民主選舉重公開、公正、公平！若不能嚴格執行選罷法規定，或使用奧步伎倆，等於作弊，敗壞選風，易摧毀台灣的民主，NCC跟中選會應以最嚴格標準儘速進行違法事證調查。

民進黨發言人周江杰今（16）日召開記者會，譴責選舉投票日違法拉票及造謠行為，並譴責國民黨及中天電視涉嫌違反選罷法。且鄭重要求NCC跟中選會以最嚴格標準立刻進行違法事證調查。而此惡質選舉作為，頗令人震驚！亦絕不容一次的立委補選，就敗壞好不容易建立起來的民主法治制度！

根據《選罷法》第56條第二款規定，投票日當天，政黨或任何人不得從事競選、助選等活動，包含網路、通訊軟體，都不能拉票、催票，否則依法可處50萬以上、500萬元以下罰鍰。 針對網路、通訊軟體投票日進行拉票行為，中選會也已經說明過，投票日當天，在臉書、Line的頭像、顯示名稱、簡介、通訊軟體，「呼籲大家去投票」沒有問題，但「千萬不能拉票、傳播、散布支持特定候選人、政黨資訊等競選、助選行為」，即使是Line私訊一對一拉票，經人截圖檢舉，查證屬實，就會有違反《選罷法》，並被開罰的可能！

民進黨發言人周江杰今（16）日召開記者會，譴責選舉投票日違法拉票及造謠行為，並譴責國民黨及中天電視涉嫌違反選罷法。（本報資料照）

今天的投票日，就發現臉書上有疑似像國民黨粉絲專頁，公開幫國民黨拉票的舉動，明顯已經違反《選罷法》規定。民進黨要求中選會必須趕快進行調查，並要求該貼文立即下架，避免影響投票結果。他也呼籲國民黨，如果這不是國民黨中央授意的助選行為，國民黨應該立刻提告自清，以正視聽。

此外，除了臉書上有疑似像國民黨粉絲專頁違法進行拉票，國民黨台南市黨部青工總會副總會長楊登台，今天在他個人臉書上發表貼文，為國民黨籍台南市第二選區候選人謝龍介公開拉票，也是明顯違法，要求中選會立刻進行違法事證調查，並要求該貼文立刻下架。

又如昨天是這次立委補選可進行競選活動最後一天，依選罷法第56條第一款規定，政黨或任何人不得於競選或罷免活動期間之每日上午7時前或晚間10時後，從事公開競選、助選或罷免活動。但昨晚中天電視台在晚上10點過後，也是選罷法明文規定不得進行競選活動的時間點，竟然透過「新聞龍捲風」的政論節目與國民黨籍台南市第二選區候選人謝龍介進行現場連線，疑似變相進行競選行為。儘管雖然謝龍介跟中天電視台在畫面上，用「台南市議員」，以及「韓總統」等詞彙，刻意避開可能違反選罷法規定，但連線時，謝龍介確實有說到跟316立委補選拉票有關的內容，如「...如果謝龍介明天落選，你還選什麼？...」、「...明天的選票確實事實是關鍵指標...」。

事實上，連線的謝龍介本人，在此次補選投票結束前，亦是立委候選人，這是不爭的事實，不會因為畫面上用「台南市議員」，就可以改變他不是候選人的事實。

復次，中天電視台跟謝龍介在這次補選過程中，不但用錯誤新聞消息傷害麻豆柚農，欲影響選舉，到昨晚選罷法明文規定禁止進行競選活動時間，仍變相違反規定進行競選活動，顯然逾越法律規範，自須有關單位立即調查處置，以端正惡質的選風！ 請司法單位注意「魔鬼就是藏在細節裡」，如果相關政府部門不能劍及履及的嚴正執法，選舉就會失去公正、公平競賽的意義，能不認真執行「選罷法」乎？！

美國著名的民權運動領袖，1964年度諾貝爾和平獎得主馬丁·路德·金恩（Martin Luther King, Jr.1929.01.15—1968.04.04.），說得好：「歷史將會記錄，在這個社會轉型期，最大的悲劇不是壞人的囂張，而是好人的過度沉默。」

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