自由開講》阿諾不來了！高雄市政府連一個標準答案都沒有！

◎柯嘉斯

去年韓國瑜當選市長後，隨即拋出議題表示「韓國瑜市府團隊已跟阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）接觸，阿諾原則上已同意3月到高雄演講，主題將訂為『電影產業與世界新政』。」

而幾家特定的媒體也紛紛以頭版的方式報導「韓流」發威，以此拉高韓國瑜的聲勢，而在3月14日上午，有媒體好奇詢問高雄市觀光局長潘恆旭：「阿諾什麼時候來高雄？」他則回應「我們有邀請。」、「我們是透過公關公司，所以還要去追一下進度」。

看了那麼多韓市長講話不守信用的例子，「承諾自己要做完四年的市長，不選總統」的韓市長，還會有人相信他不會競選總統嗎？（圖取自網路）

結果高雄市新聞局長王淺秋昨天（3/14）傍晚證實，考量經費和接待規模，市長韓國瑜已經裁示計畫暫停，暫時不會邀請阿諾史瓦辛格來台。隨後，高雄觀光局長潘恆旭卻又跳出來說：「因為韓國瑜行程太滿，阿諾無法配合，才取消這項邀請計畫。」

韓市長是不是忙於市政，筆者不完全瞭解，可以確定的是，韓市長有很多荒謬的請假記錄，包括喝酒直播在家休息一天、記錄顯示「公出」可是在家睡覺、請假在外縣市輔選不在高雄等等，筆者因此相信，韓市長行程是很忙，但應該有滿大一部分和市政無關。

而且，高雄市政府內部，觀光局和新聞局的左右互搏，沒有對外統一的說法，代表市政府內部凝聚力鬆散，單位業務不夠明確。不然還有一個可能就是有政務官撈過界，對不是他業務範疇的事務發表意見。

不過，高雄市政府的政務官出包也不是第一回了，先前觀光局長潘恆旭就曾在網路上以「妳才心術不正呢」、「我看到妳也吐了」嘲諷一名質疑其能力的女網友，先不論這樣對女性的外表歧視、侮辱可能已經違反性騷擾防治法第二條的規定，光是以人民公僕的公務員身分對民眾如此說話是非常不恰當的，除了潘局長應該要為他失言負起政治責任之外，韓市長也應該要道歉才是。

韓市長上台至今，開出來的支票幾乎沒有兌現過，筆者觀察到一個規律，那就是「先放話炒新聞、當事人出面否認、市府團隊出面表示接洽中、最後出來表示計畫不能成行，如果能怪中央就怪中央不幫忙，如果不能就隨便找一個理由搪塞」。例如，F1賽車不能實現是因為高雄沒有停747的機場（雖然小港機場明明在30幾年前就可以供747班機降落了）、香港賽馬不能來台是因為法規尚未鬆綁，到最近亂放話說某某明星要代言高雄。

而這些「明星受害者」中最有名的就是港星鄧紫棋了，一開始被潘局長說要免費代言高雄，遭到經紀公司否認後，潘局長澄清說雙方破局是因為經紀公司要「很高的代言費」，還說鄧紫琪本人應沒那麼貪婪。後來再遭經紀公司打臉說根本沒接過高市觀光局電話。潘局長又再改口，表示鄧紫棋到高雄辦演唱會就是行銷高雄，為此非常感謝她。

筆者相信，照著鄧紫棋事件來看阿諾無法成行的高雄行，一定也是因為經紀公司要「很高的代言費」吧！但阿諾本人應該也不會這麼貪婪！

筆者想請問韓國瑜市長，總是跳票的政見、任用態度惡劣的政務官，難道就是你治理高雄的態度嗎？還是你認為總是隨口說說的空頭支票可以幫助高雄市民發大財呢？為何高雄市的負債在2個月就增加了6億呢？

看了那麼多韓市長講話不守信用的例子，「承諾自己要做完四年的市長，不選總統」的韓市長，還會有人相信他不會競選總統嗎？

（台北大學法律研究所）

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