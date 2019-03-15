一級嘴砲》荷蘭農場．人力篇

荷蘭農場的勞工主要來自波蘭、匈牙利、烏克蘭等東歐國家，根據現場人員轉述，東歐籍的外勞最低時薪約新台幣140元起跳，荷蘭籍的則是新台幣280元起跳。東歐籍的外勞主要負責第一線的採收和搬運工作，農場的控制系統、物流設備等則是由荷蘭籍的負責。

一級嘴砲技術士

荷蘭的農業設施和台灣有很大的不同之處，不論是金流、物流、人力管理或是農場規模，基本上已經不能放在同一個基礎上來討論。例如荷蘭的設施農戶動輒一戶七、八公頃，或是擁有數座農業設施，面積總計達數十公頃的大型農場。在人力配置方面，八公頃的設施通常包含會計、人事、廠務、物流等荷蘭籍幹部10多人，現場的勞工平時約40人，在盛產時可能追加到80人左右。

荷蘭農場的勞工主要來自波蘭、匈牙利、烏克蘭等東歐國家，根據現場人員轉述，東歐籍的外勞最低時薪約新台幣140元起跳，荷蘭籍的則是新台幣280元起跳。東歐籍的外勞主要負責第一線的採收和搬運工作，農場的控制系統、物流設備等則是由荷蘭籍的負責。

農場內的東歐籍外勞不乏警察、消防員或是出版事業的工作者，他們只是來兼差打工，有的是為了存錢結婚，有的則是趁著休假賺點零用錢。若是在暑假期間，農場裡常常可以遇到為了賺取學費而來打工的波蘭學生。

農場裡的人力需求會隨著生產排程而變化，人力的調配則是由農場的人事幹部與人力派遣公司聯繫，依現場狀況而調整。只要能提早三天通知，派遣公司都能夠調配到指定的人力數量。在荷蘭的農業設施裡，雖然自動化的程度已經很高，但在採收和包裝作業上還是仰賴人力，農忙期間依舊要有一定量的人力協助相關作業。

Priva的員工管理裝置。（作者提供）

工作的績效幾乎都能在圖表上呈現。（作者提供）

在勞力的管理方面，荷蘭的農場相當有一套，包括作業的位置、採收了幾公斤、採收的作物良率多少，採收的作物大小是否正確、工作效率與速度等，幾乎所有資料都能夠「視覺化」。工人進場前要配戴特殊的裝置，農場的管理系統能夠透過訊號位置掌握工人的動態，連帶該名工人採收了多少東西也都能夠追蹤，這些數據都會呈現在公佈欄上，工人之間都能夠看見彼此的數據，也會相互討論作業的手法，藉以增進工作效率，成績好的也能夠領到一定的獎勵金。荷蘭的溫室裡幾乎都設有這類的裝置，常見的機型多半是環控系統大廠Priva或是Hoogendoorn的設備。

除了現場的勞力之外，荷蘭農場內還設有人事、會計、廠務、物流，場外也與系統商、顧問公司、通路等有緊密的結合。荷蘭農場經常會付費聘請專業的顧問，這些顧問常常是經驗老道的溫室經營者，藉由他們的經驗，聘用他們來協助農場運作。除了農場營運或植物栽培的專業顧問，農場也會與種苗商、零售商販和超市的採購人員等保持密切聯繫，以資訊的快速流通來應對市場變化。

注重專業，團隊分工，這就是荷蘭農場的特色。

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