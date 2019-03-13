法操》《證人》：幫殺人犯辯護的律師是好人嗎？

擔任殺人犯的辯護人，就一定是壞人嗎？義務辯護律師，為了被告清白而辯護，就一定是好人嗎？

《證人》是一部2019年上映的韓國電影，內容講述一名自閉症女主角，目擊鄰居家的凶殺案。（甲上提供）

法操司想傳媒

每當社會上有駭人聽聞的凶殺案時，擔任此嫌疑犯辯護人的律師，就會成為社會及媒體注目的焦點！媒體常以「惡魔的代言人」作為斗大的標題，而民眾也會認為律師為了錢而不擇手段。但擔任殺人犯的辯護人，就一定是壞人嗎？義務辯護律師，為了被告清白而辯護，就一定是好人嗎？

《證人》是一部2019年上映的韓國電影，內容講述一名自閉症女主角，目擊鄰居家的凶殺案。檢察官依據女主角的證詞，起訴了這個家的女僕，起訴罪名為謀殺主人。而本片的男主角，因為他過去人權律師的形象，被老闆派去協助此義務辯護案件，希望藉此提升事務所形象。

看起來無辜又可憐的女僕、善良單純活在自己世界裡的女主角究竟哪一個人說的才是真話呢？

*以下開始涉及電影內容，防雷警戒！

金香起在電影《證人》首度挑戰自閉症少女角色。（甲上提供）

在我國，自閉症女主角的可以當證人嗎？

證人，是指當事人以外的人，在現場親自所見所聞事實的經過，在檢察官偵查或法院審理時到場接受訊問，陳述其在現場所見聞的事實，因此不得回答假設性的問題。所以只要是有在現場有所見聞的人，原則上都可以成為證人，即使是心神喪失或是未成年兒童，都具有證人資格，差別只在於證明力的多寡問題。

在我國，自閉症女主角的證言可以當作證據嗎？

那證明力又是什麼意思呢？大家應該知道，證人需要「具結」，向法院表明會照實陳述，否則願意接受偽證罪處罰。具結簡單來說，就是不會說謊的保證。基本上只要證人有具結，就會有證據能力，但法院是否就會相信證人證詞的可信性，這就屬於證明力的問題。

另外不是所有證人都必須具結。依據刑事訴訟法規定，未滿16歲、或因精神障礙，無法理解具結意義及效果者，不可以叫他具結。而電影中，女主角僅有15歲，在我國是不需要具詰，在電影中，也沒有看到女主角有進行具結的動作。而電影中，我們也看到女傭的律師，一直舉各種打擊自閉症患者的論述，就是想要向法院證明，女主角的判斷不可信。

但若女主角滿16歲，依我國法律規定，她需不需要具結呢？這需要視女主角是否理解說謊會受到偽證罪的處罰。電影中，女主角雖然有自閉症，但其實不影響她對事情的理解（女主角還是天才），所以女主角若滿16歲，應該可以具結。當然，如果律師還是提出各項攻擊自閉症患者對於認知上的質疑，法官仍可以依自由心證做判斷女主角的證言是否可信。

當律師發現自己的當事人其實就是兇手

電影中男主角，在一審成功幫助當事人獲得無罪判決。但也在後續漸漸發現，自己的當事人其實就是殺人兇手。二審辯論開始，女主角克服了心理的恐懼，再次出庭作證。而這次男主角為了正義挺身而出，不但讓他的當事人當庭認罪，也成功抓出幕後主使者。

但男主角這樣為正義挺身而出的行為，難道不會違反他一開始所說的「保密義務」嗎？當律師做出不利於自己當事人的辯護可以嗎？

真實義務與保密義務

這是律師專業上，相當常被討論的的倫理衝突。依據律師倫理規範第33條規定「律師對於受任事件內容應嚴守秘密，非經告知委任人並得其同意，不得洩漏。」、律師法第32條2項「律師對於受委託、指定或囑託之事件，不得有不正當之行為或違反其業務上應盡之義務。」

但依據我國律師法第1條規定：「律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命。」、律師倫理規範第8條：「律師執行職務，應基於誠信、公平、理性及良知。」、律師倫理規範第20條：「律師應協助法院維持司法尊嚴及實現司法正義，並與司法機關共負法治責任。」等規定，也可以看到社會上對於律師的期待，仍是希望律師能夠實現社會正義。

而電影中男主角這樣的逼自己當事人認罪的方式，若發生在我國，男主角可能面臨怎麼樣的責任呢？

我國刑法第316條規定了特殊職業人員，不可以無故洩漏職務上知悉的秘密，否則可以處1年以下有期徒刑。由於男主角基於真實義務所陳述的，應該不構成無故這個要件。但男主角這樣的行為，可能會違反業務上應盡的義務，因為他沒有為了自己當事人的利益辯護，依據律師法第39條規定，會被交付懲戒。而懲戒的結果可能為：「警告、申誡、停止執行職務二年以下、除名。」

律師常常會被認為是唯利是圖的人，而這部電影中男主角的老闆，也完全符合貪婪無厭之人的行為，但就如同男主角最後和他的當事人（女傭）所說的，如果她（女傭）願意承認犯罪，男主角會竭盡自己的能力，協助她爭取減刑即進行後續的程序。這也告訴我們，即便是殺人犯，也是有接受辯護的權力。正如鄭捷的辯護律師劉繼蔚受訪時所說：「若鄭捷應下18層地獄，律師有義務保障他訴訟權益，不要讓他下第19層。」

本文經授權轉載自法操 《證人》：幫殺人犯辯護的律師是好人嗎？

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