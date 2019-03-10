法操》【關西機場事件】假消息相關的做法及問題

除了透過政府及民間的通力合作來面對假新聞威脅以外，解決假新聞問題的最根本方式，就是建立民眾媒體識讀能力，讓民眾清楚知道如何識別假新聞、破解假新聞，才能達到讓假新聞無所遁形的目標。

日本NHK新聞特集，追查蘇啟誠之死與失控的假新聞。（翻攝自NHK）

法操司想傳媒

自關西機場事件導致外交官自殺後，民眾、政府開始重視假消息的問題，NHK也曾針對該事件做了專題報導，介紹當時發生的問題。而在當年度縣市首長大選暨全國性公民投票前後，又不斷有針對候選人、公民投票議題等等的虛假消息、虛假報導出現。為了解決這樣的問題，政府於2018年底開始著手擬訂相關的法官，希望能透過法律來達到「識假、破假、懲假、抑假」的效果，但不免有許多的反彈聲音。

政府提出的作法：

首先，目前有被提出的做法有幾種：

一、修改社會秩序維護法的規定，新增的法條將會納入假訊息的定義，也就是三要素：故意、虛假、危害。也就是說，必須是明知為假訊息，但仍然將假訊息散佈出去，同時造成公眾畏懼或恐慌的危害，才會納入本條的處罰範圍內。但除此之外，本條的要件不止於此，行為人還必須有「擾亂社會秩序」的積極意圖。

二、修改災害防救法第41條，規定如果針對通報災害的不實訊息，或以任何方式散佈，足以對公眾或他人產生損害，或有危害安全之虞，甚至因而導致人員死傷者，可處無期徒刑或5年以上有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

三、修正選罷法要求公開選舉相關廣告的作者、出資者等。

四、因應網路媒體、社交軟體、網站等管理人一定程度的監督義務，必須識別假消息、下架假消息，否則會有連帶責任。

每一點的問題：

一、針對社維法的問題，加上「擾亂社會秩序」的要件是否能使本條發揮效用？如果行為人認為是在「正本清源」可不可以？此外，社維法的主管機關是警察機關，沒有司法的嚴謹程序如何判斷散佈謠言者的意圖？會不會演變成警察濫權，或是警察為免爭議，索性完全不碰牽涉到假訊息的相關案件？

二、災防法部分：草案第41條可能會成為災害防救法唯一一條刑罰罰則，卻只針對散佈災害假訊息的行為。至於其他妨害救災的行為，災害防救法草案則付之闕如，只能回歸刑法第182條。然而刑法第182條規定的刑罰，最重只有到3年有期徒刑。這就形成一個很失衡的規範體系：以暴力或其他物理力妨礙救災，至多為3年有期徒刑，遠不及釋放假消息的處罰，顯然可能形成規範漏洞。

三、選罷法部分，是否有可能仍屬於言論自由管制的範疇。

四、賦予網路媒體監督、管理的義務，否則會有相應的連帶責任。社交軟體業者如Line、FB、PTT等，他們是否有能力時時監控網站上的言論是否正確？言論是否為假消息的認定是否應該由這些媒體來做？這些單位是否有能力將假消息完全下架？會不會有私人侵害言論自由的問題？

五、法院、政府機關應該針對假消息的認定做出統一的標準，才不會讓人無法預知、無所適從？

目前已經有的民間闢謠管道



對應假新聞的問題，已經有許多民間單位架設了闢謠工具，這邊提供幾個給大家參考：

Cofacts 真的假的

台灣事實查核中心 – 事實查核報告

MYGOPEN｜這是假消息

蘭姆酒吐司

美玉姨

解決假新聞的根本之道–媒體識讀能力

當然，除了透過政府及民間的通力合作來面對假新聞威脅以外，法操認為解決假新聞問題的最根本方式，就是建立民眾媒體識讀能力，從學校教育、社會教育著手，讓民眾清楚知道如何識別假新聞、破解假新聞，才能達到讓假新聞無所遁形的目標喔。

此外根據NHK專題、及評論員自己的粉專內容，該評論員表示自己對於在節目上傳遞錯誤的資訊表示道歉。法操要提醒媒體工作者，在進行報導及評論前，必須要清楚查證收集到的資訊是否屬實後再行報導，才不會違反專業倫理！

本文經授權轉載自法操 【關西機場事件】假消息相關的做法及問題

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