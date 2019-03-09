神奇海獅先生》【波希戰爭十五】：三次下台又三次上台，庇西特拉圖的故事告訴你：堅持到底就是你的！

「在這群人中，我比那些沒辦法識破謊言的人聰明、又比那些雖然識破了謊言，但卻沒有勇氣說出真相的人勇敢。」

神奇海獅先生

續上篇

好的，上回我們說到，梭倫為了挽救自己辛苦創建的雅典民主火苗，終於決定揭發自己姪子庇西特拉圖的陰謀：

他先是裝成一副溫良恭儉讓的樣子，但骨子裡全都是對權力的渴望；他刺傷自己，目的就是要徵召一隊自己的武力，之後他就可以拿這支武力做任何事情。

老人懇求雅典市民：不要因為懦弱放棄自己的自由。因為他知道，民主仰仗的是勇敢的公民，這種政治制度最脆弱的環節就是眾人的恐懼，一旦當眾人恐懼了，他們就會心甘情願接受威權的統治。

但老人想錯了，雅典平民根本不聽，大家紛紛嚷著要為庇西特拉圖增設衛隊。整個公民廣場逐漸沸騰，老人的聲音很快就被掩蓋。 最後他終於放棄了，臨走前嘆了口氣，回望公民廣場說了這樣的一句話：

「在這群人中，我比那些沒辦法識破謊言的人聰明、又比那些雖然識破了謊言，但卻沒有勇氣說出真相的人勇敢。」

老人終於傷心的離開了議場。公民大會隨即准許庇西特拉圖成立私人警備團，很快他的衛隊又增長了八倍。

之後，庇西特拉圖果然攻佔了雅典衛城，就像70年前希隆暴動一樣。

只是，如今的雅典人已經失去了捍衛自身的強悍。全城死走逃亡的當下，只有風燭殘年的梭倫仍然一心想挽救心愛的雅典。他在市場鼓勵徬徨驚恐的雅典人，勸誡他們不要放棄自己的自由，並且天天拿著盔甲守在自己的家門口。

但是雅典裡沒有人有勇氣支持他，庇西特拉圖就這樣成功當上了僭主。就在他當上僭主兩年後的西元前558年，梭倫嚥下最後一口氣。離開了讓自己魂牽夢縈、也讓自己夢碎的雅典。

庇西特拉圖。（https://www.wikiart.org/en/jean-auguste-dominique-ingres/pisistratus-head-and-left-hand-of-alcibiades-1834）

好了，梭倫的故事就這樣告一段落了，接下來的主角就是我們的庇西特拉圖。而從這裡開始，文風也要從沈重轉變成一種歡樂的氣氛。為什麼呢？因為在這之後的雅典實在是太～歡～樂～了。歡樂到如果當時有《蘋果日報》或《狂新聞》的話，應該會出現下列標題：

「最狂廣告！台北上空出現七彩祥雲，媽祖顯聖大喊：ＸＸＸ當總統，我的選擇！」 「行政院長手持菜刀到總統府前罵街，遭衛兵空手奪白刃」 「驚爆！總統與行政院長女兒不正常性關係.....」

揪竟！這到底是怎樣的一回事呢？

原來事情是這樣子的：是說平民黨領袖庇西特拉圖雖然一開始靠著他那400名衛隊成功奪取了政權，但是過了沒多久，剩下兩黨貴族黨和商人黨就清醒過來，他們聯合起來，終於把庇西特拉妥趕出了雅典。

但是他們兩派沒高興多久，因為兩個黨的黨魁舉著雙手，同時喊著：「歐耶～暴君終於下台了，現在該輪到我／我們當家了！」 然後他們停了一下，互相看了看對方。

「不不不，是我當家才對吧？」 『怎麼可能呢？怎麼說都應該是我當家才對吧？』 「是我！」 『是我！！』 「是我～～～！！！！！！！！！！！！」

剩下的兩黨很快又陷入了大亂鬥之中，最後商人黨還是不敵傳統貴族敗下陣來。憤恨不平的商人黨黨魁心想：

好！只要兩派合而為一就可以掌權是吧？那我就把平民派找回來！

於是他派了一個祕密特使前去找庇西特拉圖，暗中表示如果他能夠娶自己女兒、變成親家的話，就願意把他找回雅典拱他當權！

庇西特拉圖當然是很開心的同意了。兩個人接下來就是要密謀：該怎樣讓庇西特拉圖回去雅典掌權咧？最後他們兩個人想出一個超瞎、瞎到爆、瞎到我覺得希羅多德根本就是在亂扯的計謀，但反正他就是這樣寫的：

計畫是這樣的：他先是找來一個高大的女子...... 然後把她cosplay成雅典娜的樣子...... 最後，讓雅典娜護送他進城！！！ 等雅典娜把庇西特拉圖送進城後，她就對著所有雅典人大聲的說：

「雅典人阿！快點熱烈歡迎庇西特拉圖吧！他受到雅典娜女神的庇護，現在雅典娜親自把他送回來了！！」

庇西特拉圖的歸來想像圖。（圖：網路）

這也太侮辱人的智商了！想想如果台灣人看到一個人，就算他跟著媽祖駕著五彩祥雲從天邊飄過來，頂多也就只會阿不就好棒棒948794狂，也不至於想要選他當總統吧？（！？）

不過，雅典人反正就是信了。雅典人開始奔相走告這件事，最後在公民廣場上紛紛虔敬的下跪恭迎他回國。庇西特拉圖就這樣第二次的當上雅典僭主，但這好日子才沒過多久，問題很快就來了。

是的，其實就是鄉土劇萬年老梗。庇西特拉圖已經有老婆小孩惹～～～ 怎麼辦？可是如果現在才跟商人黨黨魁說出實情，難保商人黨黨魁會一怒之下重新跟貴族黨復合。苦惱萬分的庇西特拉圖最後的解決辦法不是離婚也不是納妾，聰明絕頂（？）的他心想：

「啊！只要不跟新老婆生小孩就好了啊！」

所以他就在雅典另外一塊地方蓋了一棟房子，然後就跟他的新老婆，套一句希羅多德的原話：「進行並不正常的交合。（《歷史》，第1章第61節）」至於這什麼意思就留給大家自己去想像了。但聰明絕頂的庇西特拉圖千算萬算，卻沒想到一件事： ......你是覺得人家女生不會說出去嗎？？

女生一剛開始是沒有說出去，但是就在一次回娘家時事情終於爆發出來了。她媽媽一開始發現她臉色不太對，問過好幾次後女生終於摀著臉，終於說出來：

「他他他他他……插錯洞了……」 「噗～～～！！！」

商人黨黨魁一口酒噴了出來。

關於庇西特拉圖歸來一事，學者提出一個比較合理的說法：這是庇西特拉圖藉由雅典最大的節慶泛雅典娜節自導自演的復出大戲。人們知道那是假的雅典娜，但因為喜歡庇西特拉圖，所以還是熱烈的歡迎他。（圖：https://co-geeking.com/2017/01/09/fake-news-in-ancient-athens/）

於是，行政院長一手拿著菜刀，一邊在總統府門口罵街。罵完後二話不說，直接驅車猛拍貴族黨黨魁家裡的大門：

「開門開門開門！」

貴族黨黨魁一頭霧水的打開門，商人立刻大喊：

「我要和你們結盟！」

受寵若驚的貴族回答：「好是好，但你女兒不是嫁給庇西特拉圖了嗎？」

「閉嘴！！！」

於是庇西特拉圖再一次被趕出雅典了～～～

庇西特拉圖當然不會善罷甘休。這次他想盡辦法要捲土重來，但是貴族黨和商人黨現在已經變成哥倆好，已經失勢的庇西特拉圖到底該怎麼辦？？

既然國內沒有勝算，庇西特拉圖只好打開了禁忌的潘朵拉之盒。他做的這件事，甚至是到了今日可能都無法被別人接受－勾結外國。 （待續）

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