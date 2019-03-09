自由限時批》看老美法治華為 台灣國安卻「養虎」為患！

辛文

老美的法治治得了華為，讓老共直跳腳，即使提「反告」亦沒用；但台灣的國安有法卻治不了「顛覆國家」的內患，反而可「參政」，亦能「逍遙法外」，而最近還有法院竟能寬限涉及國安案件的市議員出境，准其自費隨柯P訪美，猶同「養虎」的行為，置國家安全於何地？！而朝野居然能「視若無睹」，無怪習大大敢大言不慚地對台搞「一國兩制」，台灣豈非是「咎由自取」？！

只要看老美起訴華為的一籮筐罪名，便知民主先進大國，是如何用法治保護民主和國安！偏偏「一黨專政」、國家主席取消任期可當「皇帝」的中華人民共和國，卻不知好歹，以為這下可「以子矛攻子盾」，告倒川普政府，殊不知，此一荒誕行徑，連國際法政界都在看笑話！咸認中共自己「耍流氓」，卻要「紳士」去遵守規則。美國佛州共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）就發臉書推文說，「中國公司在美國可以使用法律程序，美國公司卻不能在中國使用（法律程序）」。更批華為如何採用偷竊和間諜手段，幫助中共政府作弊，已是昭然若揭，罪證確鑿！現卻「反告美國政府違憲，無異是自取其辱」云云。

據近日路透社報導，美知名法律專家富蘭克林‧特納（Franklin Turner）亦表示，華為的這起訴訟，「將非常艱難，因為美國國會擁有保護我們免受國家安全威脅的廣泛權力。」此外，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）亦在一場網路安全會議上表示，對於中國華為公司的爭議，沒有政治動機，也不屬於外交事務，這是法治問題（據《反經濟間諜法》規定，其中對於為外國政府、公司或企業竊取美國商業情報的人，最高能判25萬美元罰金，並處最高25年監禁；若犯罪者是法人，則罰金可至1000萬美元）；他並提出警告，來自中國的「威脅」著實令人震驚，但是長期以來並沒有引起美國的重視。

有旅美時事評論員就指陳，FBI局長的這番話，透露了川普總統上任後，對中共間諜滲透已開始作出反擊。而中共向美國以及全世界的間諜滲透，不僅僅是像華為這樣的「公司」模式（按流亡美國中國富商郭文貴的說法，類此大型公司通通不是「軍企」，便是「黨國」模式），乃至以商人、學生及各個政工農層面，包括媒體在內，或如孔子學院等機構，幾乎是「全方位」式的向國際進行滲透和間諜行為，自令美國朝野悚然而驚！

回頭看台灣的國安，可說是有法等於沒法，簡直讓人觸目驚心！無論是涉及國安的假新聞滿天飛，擾亂治安或民心士氣者，不見有何積極處置，或警惕效用；像近日出現的「小英給國人的一封信」，更是假得離譜！至今亦未見有何懲處？！（因為有的案件，原就可依現有的法律規範處置，例如在Line、FACEBOOK等網路平台散佈，便已構成刑法第210條及216條偽造及行使偽造文書罪）。

如今連涉及違反國安法遭限制出境者，居然可以市議員身分自費隨柯P訪美出境（台北地院猶裁定解除境管9天），真讓人瞠目結舌！ 根據2018年6月13日台北地檢署公布的涉案侯姓市議員起訴書中，是以「涉犯違反國家安全法第2條之1、同法第5條之1第1項之「意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區行政、軍事、黨務機構發展組織」等罪嫌等提起公訴」云云。而此次台北地院法官的裁定部分，耐人尋味的是：「依國安法案的起訴證據清單等證據資料，犯罪嫌疑重大」，但卻又說，「審酌涉案情節、訴訟進度以及他歷次偵、審程序均準時到庭應訊等，及在『海外建立相當的經濟與社會網絡關係能力』，又是現任台北市議員，薪資較一般受薪階級為優渥，且在台有固定住居所，因此准予他提供10萬元保證金後，解除自2019年3月16日起至同年月24日止的限制出境、出海處分。不過，3月25日起即恢復強制處分，如果未能遵期返國，10萬元保證金會沒入」云云。類此的模稜兩可「國安法」，豈非助長台灣的「內憂」耶？！

侯漢廷（中）涉及違反國安法遭限制出境，居然可以市議員身分自費隨柯P訪美出境。（本報資料照）

事實上，根據北檢的調查，已有證據顯示：「統派青年核心小組以海峽兩岸和平統一為最高目標，在中國共產黨的指導和幫助下，團結整合兩岸統一力量」。

簡言之，柯P訪美有政治意圖，外界多知；涉國安法案的隨行新黨籍市議員（其主席郁慕明呼應「習5點」，認同「一國兩制」，已僕僕於北京道上），向來旗幟鮮明（2016年11月，曾在福建東南衛視主持《遠山看海峽》節目。2017年12月19日，被法務部調查局調查人員以違反《國家安全法》為由帶走約談），亦並非去玩的，何況在美的僑界和華文媒體，根據在美多年的郭文貴直播爆料，有近半親中，99％媒體被收買云云，顯見訪美之行並不單純。

當中共在短短5年內，頒布三、四部嚴峻加強國家保防的相關法律之際，反觀台灣的《國家安全法》，卻顯得「寬縱」，對共諜的懲處，刑期低，且審理期長，效果不彰，缺乏嚇阻作用，使「內亂」現象，益發猖獗，令人憂心。

再者，台灣的《國家安全法》係在民國102年8月間訂定公布，久已未符時宜及國安需求，顯須大幅翻修，在程序與實質正義上，讓民眾與法院都能有更精準的即時判斷，否則類此現今的「模稜兩可」概念，反易帶來更多的爭議和困擾，於事無補，肇致國安傾覆的危機！必須及早做好標本兼治、防患未然的工作，立法院尤應責無旁貸，盡速完成審議並三讀通過《國家安全法》修正案，加重共諜刑期，達到遏阻赤燄的蔓延，以維護國家安全和社會安定繁榮至幸！

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