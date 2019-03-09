Lin bay 好油》你發錢、我灑幣，選舉兩黨輪流輸

過去陳吉仲特聘教授認為補貼沒有效率，讓農業所得不成比例，政府花錢農民感受不到成效。如今的陳吉仲主委不只繼續這些沒有效率的補貼，還不斷加碼。選舉到了，就繼續大撒幣，大補貼，四年前國民黨的農委會還貼的不過多嗎？結果呢？

Lin bay 好油

前陣子才說台灣農業將要迎接偉大的「大補貼時代」，很不幸的農委會馬上開始大補貼，一個是調高老農津貼，另一個是8億的小型農機具補貼。今年是選舉年，選舉年只要一到補貼就特別多這是慣例，但是這些補貼發下去真的有效嗎？

老農津貼真的有效？

老農津貼是目前農委會預算最大的支出，以107年預算為例，老農津貼約為475億，佔農委會整體預算的36%，是農業部門最大的支出。但老農津貼不是年金，而是一個用補貼的方式來吸引選票的政策，過去甚至只要加入半年農保，就可以請領老農津貼，因此導致假農民爆增，從一開始開辦的40億，膨脹到現在一年要花國庫475億，政府進行年金改革的同時，難道不應該面對老農津貼問題嗎？但民進黨不敢處理這個藍綠一起種下的歷史惡因，竟然還要加碼？

選舉一到就要發補貼，連漫畫裡都這樣說。（圖：作者提供）

過去老農津貼發放金額與物價指數掛鉤，所以每4年會依法調整一次，不過這次民進黨立委陳明文提出要納入經濟成長率數字，這一調整就會多出349元，每年將額外支出30億元，也就是一次依法的調整老農津貼必須多支出27億左右，但陳委員顯然認為這樣太少了，必須再多支出30億，於是老農津貼將多支出57億左右，試問這額外的57億對農業將有什麼提升嗎？

不過，既然多發錢，又有哪個已經在領的人會反對，至於公平性在哪？可以創造的產值在哪裡？大家大概就當作沒這回事了。但現實一點問，這樣發前到底又能吸引到多少選票？這幾年民眾希望的是政府輔導及協助民間創造財富，如果民進黨只會這樣發錢，那又和選國民黨有什麼兩樣？說不定國民黨還更會發咧？

票房毒藥的小型農機補助

104年大選前，國民黨執政的農委會也搞了一次小型農機具的補貼，但在農業縣區國民黨一樣大敗，可見這種補貼不只不會得到選民的支持，還容易失去更多票。4年前國民黨推動這個補貼時，地方惡評如潮，原因是因為請不到，開辦第一天代辦的農會單子接到手軟，許多農民抱怨農會預留給自己人優先申請，搞得農會兩面不是人，最後只好增加預算與名額，但仍然滿足不了所有人，於是國民黨農業縣慘敗。

而這次農委會的小型農機具補貼有8億預算，如果平均一個農民申請的費用4萬，8億的預算總共可以讓2萬個農民申請，但台灣農民有30多萬人，既然有這種人人都可以申請的補貼，大家當然都會想申請，但預算有限只能滿足2萬人時，那申請不到的農民是會支持還是憤恨不平？滿足2萬人卻得罪其他的30多萬人，選舉結果會好嗎？

4年後，民進黨沒記取當年國民黨失敗的教訓，也推動這種補貼，可預見得將來必然會因為僧多粥少而追加預算，但就算預算增加到12億，頂多也只能滿足3萬名農民，申請不到補助的農民對民進黨會是「感恩你給我這個機會申請不到是我的錯」還是「為什麼別人有，我就沒有，一定是民進黨搞鬼」？

農委會的小型農機具補貼有8億預算，如果平均一個農民申請的費用4萬，8億的預算總共可以讓2萬個農民申請，但台灣農民有30多萬人，當預算只能滿足2萬人時，申請不到的農民是會支持還是憤恨不平？（本報資料照）

讓農民有感的政策？

所謂讓農民有感的政策，應該是以政策協助農民增加收入，讓他們日子過得更好，這樣就會有感。那到底怎樣才會讓農民有感？舉一個例子，台灣的農業財稅落後的機制造成農民收入被剝奪。有一次我和一個經營飲料店的朋友聊天，他說他喜歡用進口的水果，我以為是進口水果比較便宜的緣故，但他告訴我，就算台灣本產水果和進口水果一樣貴，他還是會用進口水果，我問他為什麼？ 他說因為發票。

因為發票！水果進口商在進口水果時，都會被稅務單位預開發票，所以水果進口商供應水果開發票，並不會產生額外的費用，因為他們在進口之際已預開了，所以買多少開多少，飲料店有發票就能做帳務上的進項，可以做為營業成本，減少營業稅及營所稅。那台灣的水果有開發票嗎？農產運銷是不需要開立發票的，如果要開發票就必須額外加5%的營業稅，這反而對供應商不利。

以一個供應商的立場來看，買本土水果進來，沒有進項發票，如果他賣出去要開發票，他的負擔其實更重。就像多數的超市通路銷售都需要開發票，但買進來的農產品並沒有發票，這之中產生的稅差只能用壓低供應價來解決。

農民生產可以賣100元的農產品，可能成本就要80元，這20元才是真正獲利，但因為無法開發票讓後段通路業者認列進項，導致稅差轉嫁到農民身上，如果通路業者壓價以95元購買，獲利就會大幅減少25%。以蔬菜為例，不被發票進項影響的只有小吃店和傳統市場，這些店家使用蔬菜的比例可能低於15%，剩下85%是由餐廳、超市、開發票的便當店、團膳業者用掉等用掉，如果可以解決進項的問題，讓末端通路能用更好的價錢購買農產品，這不是更直接的提升農產品價格嗎？

水果進口商在進口水果時，都會被稅務單位預開發票，所以水果進口商供應水果開發票，並不會產生額外的費用。（本報資料照）

所謂接地氣就是與時俱進

進項發票這種結構性的問題，是非常複雜的一塊，需要農委會與經濟部、財政部一起合作，研討出一種符合現況又能兼顧農民利益的方式，如此才是真的造福農民，以前這個進項發票的問題或許影響不大，但隨著發票的普及，影響的層面就越來越大，主管機關更應該隨著消費型態的變化，訂定協助的法規，讓農民獲利，這才是有感的政策。

過去（2013.08.21）中興大學應用經濟系特聘教授陳吉仲曾表示：「經費分配沒有效率，大多數的錢根本沒反映在產值上，農業所得不成比例。」陳吉仲說，政府花錢但農民感受不到成效，每年包括老農津貼逾五百億元、休耕補助一一○億元、保價收購一百億元、化學肥料補助四十億元、水利會會員補貼卅億元，農委會真正能運用的預算只有三百億。

過去陳吉仲特聘教授認為這些補貼沒有效率，讓農業所得不成比例，政府花錢農民感受不到成效。如今的陳吉仲主委不只繼續這些沒有效率的補貼，還不斷加碼。選舉到了，就繼續大撒幣，大補貼，四年前國民黨的農委會還貼的不過多嗎？結果呢？

民進黨執行這些得不到民心的大補貼，不只得不到支持，最多只證明自己和國民黨一樣失敗而已。

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