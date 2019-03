聚焦南海》美國國務卿承諾《美菲共同防禦條約》中沒有交代的事

林廷輝

2019年3月1日,美國國務卿龐畢歐(Michael R. Pompeo)在與菲律賓外長洛欽(Teodoro Locsin, Jr.)共同舉行的聯合記者會上,首次表達了美國對菲律賓在南海可能遭受到武力攻擊的條約承諾,龐畢歐表示:

「…菲律賓在南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭到任何武力攻擊,美方將按照《美菲共同防禦條約》第4條啟動共同防衛義務。」(…any armed attack on Philippine forces, aircraft, or public vessels in the South China Sea will trigger mutual defense obligations under Article 4 of our Mutual Defense Treaty.)