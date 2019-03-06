自由開講》江宜樺的臉不痛嗎？

◎林國華

江宜樺曾經是研究民主理論的學者，不過，談到民主，他的歷史定位已經確定，就是學運中下令鎮壓自己學生的人。也許是形象洗不白了，他最近力求轉型，開始關心能源議題。只可惜，他的發言不像什麼學者專家，比較像是風涼話界的大師。

比方說，他最近跳出來說，台灣的電價會大漲45％，甚至說火力發電廠拚命燃燒，就要天天戴口罩，在霧霾中呼吸。這當然是亂打恐嚇牌。

據說江宜樺週末還想召開能源會議，要倡導用核電，不知道會不會有人舉牌問他，「江宜樺，還我錢」。（資料照）

如果他還剩一點點學術精神，就知道依照科學研究，火力發電只佔空汙因素的不到一成，更別說民進黨政府正在用更多低污染的天然氣，來減少燒煤發電的比例。 不過，也許是我期待太高，江前院長的論述本來就自我矛盾，比方說，如果電價會漲，很大原因是因為要「以氣換煤」、「以綠換煤」，天然氣跟綠能幾乎沒有空污。所以江宜樺說電價漲又說有空汙，根本就是矛盾的說法。

認真談電價，講能源配比，談各種發電的效應，大概是高估了外行的江前院長。但歷史來打臉的時刻也是剛好，就在江宜樺出來預測電價時，台電跟奇異公司的國際仲裁官司結果也出來，結果因為當年馬英九江宜樺封存核四，現在台電要賠奇異1.58億美元，大約是49億台幣的賠償金。

當年馬江不甘不願封存核四，結果沒有做好相關程序，協商也沒結論，最後搞到國際仲裁跟賠償。不僅一次要賠近50億，封存後每年還要花十幾億，過了這麼多年，不要說核廢料依然無解，放這麽多年的核四機器，還要重開更是充滿技術問題，實際上根本不可行。

真正該做的，是當初就該好好終結核四，妥善收尾。才不會像現在，不只要賠大條的，還要每年花大錢養一個不能用的電廠。 歷史的打臉很即時，就在江宜樺跑出來講電價時，仲裁官司的結果，反而揭露了馬江政府當年執行失當，讓台電花大錢賠償。所以說，誰都可以討論電價，就你江宜樺最沒資格。

先不提他恐嚇人民說要漲45％電價，根本是空想。江前院長封存核四執行不好，導致台電被罰錢，自己就該被追究，哪還能檢討別人。 據說他這週末還想召開能源會議，要倡導用核電，不知道會不會有人舉牌問他，「江宜樺，還我錢」。

（NGO工作者）

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