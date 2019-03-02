自由開講》奉勸柯文哲與他的支持者：講錯就承認 繼續硬拗只是更加難看

石中見

柯文哲這一趟以色列之旅，到目前為止最大的「亮點」，居然是他的一席「猶太人國際上最大的宣傳是希特勒時代屠殺六百萬人這件事」驚人之語，然後事態的發展，就如他往昔講錯話，喔不，他可能覺得只是「快人快語」了之後一樣，柯文哲本人不多做回應，然而一群「柯粉」開始跳出來幫他打圓場，先說這是媒體斷章取義，再說柯文哲本身沒有其他意思，「宣傳」兩個字只不過是形容猶太人被大屠殺這件事廣為人知而已。

喔？真的只是如此嗎？

首先要釐清一點，公眾事務，也就是俗稱的「政治」，本來就是一個對於語言錙銖必較的場域，國際政治尤其是如此，一字之差就是戰爭與和平的分別。就拿「宣傳」這兩個字來說，一般人大概也覺得意思不過就是平常的廣告而已，哪有什麼大不了？但是稍微有在看國外新聞的人都知道，只要在政治外交場合提到「宣傳」這兩個字，相對應的英文單字最常見的莫過於「Propaganda」，意義上除了傳播資訊之外，也帶有為了特定目的而形塑事實真相的意涵，簡單來說，就是「帶風向」，這跟一般大賣場促銷廣告的「宣傳」，英文通常翻成「Promotion」，意義可說是天差地遠。

柯文哲這一趟以色列之旅，到目前為止最大的「亮點」，居然是他的一席「猶太人國際上最大的宣傳是希特勒時代屠殺六百萬人這件事」驚人之語。（台北市政府提供）

這種字面上意義的差別，放在這一次猶太人大屠殺的失言事件，更是嚴重，為什麼？大家還記得造成六百萬猶太人失去寶貴生命的納粹黨中，最有名的人物除了首腦希特勒之外，另一個就是戈培爾（Joseph Goebbels），他在當時納粹德國政府的頭銜，猜猜看是什麼？答案是：「國民教育與宣傳部長」，他又被稱為「宣傳的天才」，在他任內，現在廣為人知的「雅利安人種優越論」被灌輸給全體德國國民，使得希特勒後來對於猶太人在內的其他種族的清洗，得以順利推行，換句話說，希特勒之所以可以屠殺六百萬的猶太人而毫無阻力，戈培爾的「宣傳」可說是功不可沒，說到這裡，還要覺得「宣傳」這兩字沒什麼嗎？還會覺得柯文哲沒有講錯話嗎？

但最好笑的是後續的反應，柯文哲一副自己沒錯也就算了，反正他總是如此，可是總有些人明明不是柯文哲本人，卻表現得好像是自己被質疑一樣，拼命幫柯文哲出來洗地，大概的邏輯就是：「柯文哲的確用字不精準，但他不是故意的，他也沒有種族歧視的意思，都是媒體斷章取義，讓有心人士可以藉故操作拿來打擊柯文哲，造成台灣社會分裂。」看到這類的發言，白眼都快翻到頭上去了，你們這些柯粉如果真的為柯文哲好，就不應該放任他這樣繼續胡亂發言下去，柯文哲以前常講他是一個「尊重專業」的人，問題是他自己常常針對他根本不擅長的領域，憑著他自以為正確的邏輯推演對外發言，這哪裡是「尊重專業」呢？就像這一趟以色列之行，除了六百萬猶太人的爭議之外，還蹦出一句「我不曉得原來以色列議會有一個『友台小組』」，這真的是比扯鈴還扯了，去之前都不用做功課的嗎？柯文哲旁邊的幕僚除了會開直播當網紅，還有陪他騎腳踏車外，連這種基本常識都沒有跟自己老闆講嗎？這樣的團隊還要跟人家選總統，你嘛幫幫忙，別鬧了好嗎？

當然啦，柯文哲不會因為這一件事情民調就掉多少，但是你我要想想，一個可能變成我們國家領導人的政治人物，將來可是在國際上代表台灣的，萬一再鬧出一次這樣的笑話，你我不會覺得丟臉嗎？難道不怕下一次出的包，已經大盜不是台灣國內這些「柯粉」，繼續幫柯文哲打圓場轉移焦點，就可以了事的嗎？

（國會助理）

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