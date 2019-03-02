神奇海獅先生》【波希戰爭十四】雅典在梭倫改革後，是怎麼一步步失去民主的？

舊日的交情還在他們心裡纏綿著，他們還保留了以往愛情愉快的回憶；梭倫不能抵制青年之美的吸引，他對愛神拿不出這樣的勇氣。

神奇海獅先生

續上篇

差不多所有獨裁者都是在「為人民福祉奮鬥」這句話中產生的。

梭倫改革的雅典也不例外。上回我們說到梭倫在完成自己的法典後，就跑出去雲遊四海整整十年，按照他自己的說法是，「讓雅典人適應他的法典」。 但是人算不如天算，等十年後梭倫回來，雅典非但沒有成為那個他理想中的民主國度，反而讓他整個崩潰：「天啊這到底是怎麼回事啊啊？？？」

原來在梭倫離開之後，雅典很快就陷入差不多所有民主體制都一定會碰到的問題：政黨惡鬥。

是說庇西特拉圖一生真是夠精采了：共三次被逐出雅典、又三次回歸。這是他最後一次回到雅典，所有人下跪恭迎，但事實上這是一個很瞎的故事，我下集再說～（圖：網路）

事情的經過是這樣的。原本梭倫的改革裡這樣有一條規定：「在出現黨派爭端時，不表態的人將會失去選舉權。」

本來梭倫立這條法律也是一片好意，早在2600年前他就知到人民的冷漠是獨裁的溫床，所以透過動員群眾，就可以阻止可能發生的獨裁體制，但他萬萬沒想到就是這條政策讓雅典陷入了各種政黨惡鬥。因為提高了新富階級的政治權利，整個雅典政壇分成貴族派（Pedieis平原派，擁有最豐饒的平原耕地，政治訴求也最保守）和商人派（Paralioi海岸派，多半是經商的商人或貿易家，贊同梭倫的金權政治）兩大勢力，而正當兩大勢力打得不可開交時，梭倫的姪子庇西特拉圖卻異軍突起，成立了以平民為主的第三勢力－Hyperakrioi山地派。

山地派代表的群眾是雅典最貧困的平民階級，這些人主要居住在雅典附近的山區裡，以製作蜂蜜和羊毛維生。這個階級的人數遠遠多於上面兩個階級的總和，庇西特拉圖從中看到了機會，他代表的山地派贊成絕對民主制、要求除掉階級藩籬、要給予全體雅典公民相同的政治權利。庇西特拉圖史無前例地提出一個「平等」的概念，而他自己也動用所有公關關係，試圖在公眾面前營造出一種真誠可靠、關懷弱勢的樣子，他宣稱進入政界是為了幫助窮苦的人（好像每個政治人物都是這樣說嘛）。

噢，還有一件事可能也有幫助，史料上說，他長得實在他Ｘ的帥啊（這才最重要吧！）

大家覺得庇西特拉圖帥嗎？（https://www.wikiart.org/en/jean-auguste-dominique-ingres/pisistratus-head-and-left-hand-of-alcibiades-1834）

總之，就像現在一樣，政壇突然間闖入一個風評良好的帥氣政二代、宣稱自己是窮困人民的代表，想當然他就在政壇上颳起一陣庇西特拉圖炫風。現在他在人群中的聲望越來越高，現在大家都把他看成是梭倫的繼位者。只有一個人驚覺大事不妙。

是的。那個人就是：梭倫。

雅典三強鼎立的簡單說明圖。

是說梭倫回國後，立刻驚覺雅典的困境。他把自己姪子找來家中約談目前政治局勢的看法，並想從中打探：庇西特拉圖從政真正的目的是什麼。

這不問還好，一問簡直讓梭倫大吃一驚。

在約談中，庇西特拉圖和自己的叔叔說了真話，他滿腦子都是出人頭地的慾望，而且完全不滿意雅典三派並存的現況，他要的是對至高權力的無限渴望。

「......你要在雅典施行獨裁政治？」梭倫不敢置信地問。 「只有僭主的無上權力，才能保住你的改革火苗啊，叔叔。」庇西特拉圖回應。

梭倫大為驚駭，等面談一結束後，他立刻知道將來為害雅典最深的就是這個人！

在他寫給朋友的信中，他就詳細記註下庇西特拉圖的「下一步棋」：

「......是弄傷自己，出現在海利亞伊（Heli-aea）法庭前，大聲宣告這些傷是被敵人弄的；接著要求人們給他一支警衛隊......」

但是，梭倫明明就認定庇西特拉圖是個野心份子，然而卻無法痛下決心公開對峙，原因還是因為庇西特拉圖他......長得實在他Ｘ的帥啊。（這也太好用了吧？？）

事實上，庇西特拉圖在年輕時曾經當過梭倫的「同性愛」（Pederasty）對象。就是年輕的小夥子找一個中年男子當他的社會「導師」，為了報答恩師的恩惠，他們會在鄉間做一些假性交什麼之類的。

所以梭倫根本無法痛下殺手。史家普魯塔克是這樣說的：

「舊日的交情還在他們心裡纏綿著，他們還保留了以往愛情愉快的回憶；梭倫不能抵制青年之美的吸引，他對愛神拿不出這樣的勇氣。」

一邊是心愛的小鮮肉、一邊是心愛的雅典，梭倫到底該如何抉擇？？（未完待續）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/