自由限時批》這廂招降 那廂求和 還有ROC台灣嗎！

東方亮

從2018「1124」之後，台灣竟然成了「南韓北柯」的地方圍中央的格局；並且頻頻呼應老共以「利」蠱惑民心（類如「政治零分」之類），忘了面對侵吞台灣強敵的因應之道，亦忘了國家、民主、自由核心價值及存亡的大是大非，卻一味「討好」老共，猶頻頻「失言」，不論是「你儂我儂」或「兩岸一家親」，或什麼「只要發財」或「台灣能經得起打嗎」等等，皆與習大大的「一國（中）兩制」政策「若合符節」；而國民黨的「夕陽」們更釋出「和平協議」（屬老共的「國內」法）的「求降」訊號，讓台灣天空瀰漫一股「綏靖」（Appeasement）的「姑息」氛圍，這種因恐共、親共而鬆懈國人的心防、國防，將使台灣淪為萬劫不復之境！

只要觀察近月以來，老共不斷軍演繞台（美方已先後5次派艦過台），共媒及同路人又不斷宣揚各類海陸空武器的多麼先進厲害，連亞太地區友邦均感緊張和受到威脅；而老共更已舖天蓋地全方位推進「一國兩制」，並展開密集式的「文攻」， 中共國台辦更在二月底前持續「打麻醉藥」，重申「一國兩制」是中共解決台灣問題的基本方針。並且承諾，「和平統一」後，台灣將永保太平，民眾將安居樂業云云，真的能相信嗎？！類此的「綏靖政策」，中外的慘痛教訓還不夠多嗎？！

事實上，老共處心積慮謀台的「一國兩制」，早在香港1997回歸後，就已有數百種方案模式；現正因習大大處在「四面楚歌」的內憂外患情勢，美中貿易戰又節節敗退，經濟大壞，且遭周圍不滿其霸權的民主國家「圍堵」，內更有劇烈險惡的存亡鬥爭（目前住在美國的香港《成報》老闆谷卓恒，近日透過推特點名習近平家族的貪腐嚴重，遠超江、朱、李、胡等歷代領導人，是「中國史上第一貪」近期將會揭露2年多來調查習近平家族大量將資產轉移海外的真相），使得解決台灣問題，自然成了他持續掌權的重要「籌碼」，況且又有「槍桿子」抓在手中（老共是世上「以黨領軍、領政」的專制強國），顯然對台「動武」在其一念之間，這是何等的可怕！所幸美國朝野的一致「反共」，力挺ROC台灣，川普鷹派更揭櫫「實力是和平的保障」，將「印太地區」列為「美國國家核心利益」，展現前所未有的強勢軍事作為，台灣朝野及國人能不奮起團結，做好聯合友邦合力抗敵乎？！誰願接受今西藏、新疆的悲慘奴役命運？！

美國朝野的一致「反共」，力挺ROC台灣，川普鷹派更揭櫫「實力是和平的保障」，將「印太地區」列為「美國國家核心利益」，展現前所未有的強勢軍事作為。（REUTERS）

日前，就有中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津3月1日投書中評網，談及設計所謂的「一國兩制 統一台灣」的想像與規劃。其中就有「去主權化、去中華民國」、「取消台灣軍隊」（與鄧小平的保留軍隊初衷南轅北轍）、「處理台灣的國際空間」（可給台灣特別行政區留出適當的名額，但常駐聯合國代表必須由大陸人士擔任）、「台灣控制海域的管轄」（即便中央政府不收回台灣目前在南海海域所轄島嶼及相關海域，包括東沙島、太平島與中洲島的全部權力，至少應收回政治性、主權性、安全性權力，僅將經濟性、事務性、功能性權力繼續交由台灣特別行政區行使）。這種「時花刻變」的「變臉」伎倆，又「一廂情願」的諂媚習大大的謬論，根本經不起檢驗！ 而中國人大代表、國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究院院長李義虎（著有「一國兩制」台灣模式等書），日前接受中評社採訪，則持「鴿派」的陰柔看法，認為可給予台灣方面較大的「優惠」，也不拘泥於80年代、90年代在當時歷史條件下提出的一些設計，但用「動武」作後盾仍具有恫嚇效用云云。

姑不論老共如何的「天羅地網」設計「併吞」ROC台灣，卻忽視世界民主自由的浩蕩潮流，終將落到「多行不義，必自斃」下場！

像習大大重申「不承諾放棄對台使用武力」云云，對此，多位美國聯邦參、眾議員，最近接二連三表態力挺台灣，譴責北京武力威嚇，並指習近平強硬的發言是「改變現狀」！例如美國眾議員夏波（Steve Chabot）就投書《華盛頓觀察報》（Washington Examiner），以「習近平的共產黨不能決定台灣未來」為題，指出台灣已然「事實獨立」；而參議院外委會亞太小組主席共和黨籍賈德納（Sen. Cory Gardner）復指，習近平對台談話「絕對是改變現狀」，對美國來說是一記警鐘」。美國兩黨一致堅守對台灣的保證與承諾。共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）則說：「中共以軍事力量威脅台灣，應該受到譴責，並挑釁威脅地區穩定，顯見中共對全球民主國家的蔑視」。眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）更批：「中華人民共和國以武力威脅美國的民主盟友中華民國（台灣），是很可恥的行為，足見共產黨獨裁政權是仗著高壓、恐嚇和暴力來維繫政權！」

美國眾議院外交委員會亞太小組委員會主席、共和黨資深眾議員約霍（Ted Yoho）在近日表示，他曾向中國外交部長王毅說「台灣有自己的軍隊、政府和經濟，是個民主的國家」，儘管對方可能聽得不是很開心，但他非常坦誠公開的勸他，希望給台灣達成的國際性成就一些掌聲。約霍也向美國總統川普提出讓副總統彭斯與國務卿蓬佩奧訪台的想法，同時，他也分別寫信敦促彭斯、蓬佩奧訪台。約霍認為此事不容忽略，「否則台灣會被中共消滅」！約霍強調，他會持續向行政部門推動這一想法，也重申他的立場：「承認台灣是一個國家，是件重要的事」 美國國家情報首長寇茲（Dan Coats）不久前還在國會表示，中共將持續恩威並施，施壓並提供誘因方式，企圖迫使台灣接受「一個中國（PRC）」框架（一國兩制）。達成台灣最終被PRC管控，而北京亦會以美國的反應作為指標，評估美國對該區域的決心。猶將中共、俄羅斯、北韓及伊朗形容為「四大頭」（BIG 4），並以中共為首，取代小布希政府時代的「邪惡軸心」（Axis of evil）。

綜上簡述，便知台灣實行的民主自由制度，贏得國際民主國家肯定和支持，可說是「德不孤，必有鄰」，只要能堅持必能「得道多助」！ 如果台灣定期的民主選舉，遭到境外勢力（中共輞軍）破壞，得以裡應外合，反淪為「一國兩制」的角力戰場，一旦「主和、降共」派獲勝，那麼台灣的民主就去了了矣！能不悚然而驚乎？！普羅大眾不能再受「糖衣」（親民、接地氣，發財）的蠱惑，和內藏「禍心」（媚共、求和）矇騙，否則噬腹莫及，悔之已晚矣！

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