自由限時批》2020後還會有228紀念嗎？

宋娣

政治是講求實力原則，亦是無情的東西。台灣政黨輪替已經三次，算是民主成熟國家的範例，然而因不同政黨執政，對「228」紀念的態度自也不同；甚至涉及228事件的國民黨或將有機會在2020再度執政（即使「徵召」黨籍的韓國瑜亦然），或是所謂親中派、自稱亦是「228受難家屬後人」的柯P，說不定亦會「脫穎而出」？！況且柯、韓兩岸論述含混，態度比較「親中」，「善意」表露無遺，種切跡象顯示，當為習大大的屬意人選，無庸贅言。

若2020年小英總統無法連任，民進黨又在國會淪為少數，那麼不論在撫平228歷史傷痛，或回復政治受難者名譽，或追查加害者為誰或出面認錯道歉，或促進轉型正義，或促進社會和解，乃至不當黨產的處理及運用等等，均將會束之高閣！當是預期可見（這些人士對228看法和意見，泰半與民進黨、綠營不同）。

2020如若不慎可能日後228的真相便無法讓世人得知，像六四天安門一般。（本報資料照）

再加上中共謀台（「併台統一」）日亟 （中南海亦已排定時程表），並將把「一國兩制」的魔手伸入台灣（由北京黨政學界核心主導，且宣示「操之在我『中共』」），一旦2020台灣由「親中」或「統派」者執政，自能順理成章地「裡應外合」，一步步緊密扣合將台灣推進「一國兩制」深淵，亦勢將淪為香港、新疆、西藏的悲慘命運！當可殆言。 就以目前的新疆為例，根據國際媒體及民間團體調查，當地人民的遭遇，受到極為殘忍的「非人」對待（比228受難者更慘），而像高達兩百萬的「教育改造營」，過著比死還不如的生活；而中共更用最新科技的「天眼」，以及「數位化」的科技AI工具，掌控新疆人民的一切，鐵證如山！

顯然，台灣人民須趕快省悟，以大是大非、台灣的未來民主大局為重，團結起來用選票幫助本土的民進黨贏得勝選，才是當務之急！ 例如此次的台南、新北三重、彰化立委補選，已被視為2020大選的重要指標，藍軍已「傾巢而出」賣力輔選，如果民進黨不能勝出，則大選氣勢在下半場必然去半（上半場在2018幾輸大半），則民進黨政權危矣。

簡言之，台南有輸不起的壓力，亦是阿扁的故鄉，而無黨籍陳筱諭的選舉看板猶高掛「特赦陳水扁」醒目字題，足見其家族「挺扁」，那麼「雄哥」何不書勸其歸隊，相信有助迎刃而解；而民進黨亦須謙卑、誠懇地設法化解許多類此的地方恩怨；畢竟大選輸了，對誰都沒好處，民進黨也將在台灣去了了，還有什麼理想願景可言！

台灣今天處在與中共作生死鬥爭，又與國際市場競爭的大環境，就像走鋼索，既十分險惡又萬分複雜！一不小心，容易翻覆。所以選適當的國家領導人，十分重要。而小英總統用人任事，容有瑕疵，仍可匡導不負期待。但現在可能參選大位，聰明才幹不差，唯獨國家定位不清，缺乏中心思想，又犯「親中」大忌，如何讓人放心耶？！

是以，若台灣沒有被中共吞噬吃掉，又是個獨立自主如南非、德國的正常民主國家，自易處理228的後續問題，化解對立，邁向社會和解之路；然今涉及的加害者，卻變成一個「民主」政黨，還可以透過選舉取得政權，怎會認真處理歷史的傷痛和轉型正義？！只有本土的民進黨才會扛起十字架，認真執行付托的任務和使命！一旦2020真由親中促統的政黨或特定人士贏得大選，則政黨必又再輪替，遑言追究228責任和促進轉型正義耶？！反成了台灣的不幸！

茲引用促轉會委員彭仁郁日前受訪所說，有許多228政治受難者反映，真正加害者未出來道歉，他們已等了一輩子，等不到一句加害者的道歉，「要怎樣讓過去成為過去」。

明乎此，愛台灣的人應團結起來用選票穩固民進黨政權，始克有濟！就算民進黨過去做得不夠好，可以「教訓」檢討，但如果過頭，那麼加害者政黨加上中共，沆瀣一氣，併吞台灣統一（「一國兩制」即是另一形式「併吞台灣」版，則台灣勢將萬劫不復矣！可不慎乎！

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