薇拉夫人的國際關係料理藝術》二次「川金會」：談川普追求諾貝爾和平獎與連任之路

川普追求諾貝爾和平獎的時空與條件與歐巴馬時期相當不同，諾貝爾和平獎是為表彰「為促進民族國家團結友好、取消或裁減軍備以及為和平會議的組織和宣傳盡到最大努力或作出最大貢獻的人」，按照和平獎的標準與精神，從上述觀察，川普獲獎條件「有名而不符實」。

黃惠華

2019年2月27日至28日越南舉行第二次美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩的第二次會面。川普認為，「北韓可以走越南的道路。為了實現這一目標，金正恩必須『抓住時機』」。美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）呼籲北韓能夠仿效越南發展道路，越南實現與美國的關係正常化，兩國貿易與投資不斷成長，兩國共同努力在美越戰爭期間陣亡的美軍遺體運回美國。為促進區域和平，越南貢獻一舉之力，應越南共產黨中央委員會秘書長阮晉勇（Nguyễn Tấn Dũng）的邀請，金正恩正式對越南社會主義共和國進行訪問。值得注意的是，這是自55年前越南民主共和國第一任總統胡志明邀請北韓領導人金日成訪問以來，是北韓最高領導人第一次訪問越南。根據越南媒體報導，「除了峰會之外，金正恩順道訪問位於越南北部的一些工業和工業企業」。

今年不僅是中越戰爭四十年，1965年3月8日是美軍部隊從峴港進入越南，是美越戰爭的開始。至於北韓與越南關係，兩國具有相同命運的國家，都是共產主義的發展模式，歷經過內戰與對美戰爭取得勝利。1950年代北韓與越南正式建立外交關係，當時越南經濟實力不足以協助北韓打韓戰，當時北韓支持者還有蘇聯與中國，不需要越南。越戰時期，北韓曾經援胡志明防禦敵軍，1968年北韓前領導人金日成派200空軍赴越南，還提供軍火等軍事援助。北韓前領導人金日成認為，「北韓空軍必須為越南天空而戰」。這次選在越南，對於區域安全與相關國家都具有特殊的歷史意涵。

這次川金二會選在越南，對於區域安全與相關國家都具有特殊的歷史意涵。（AP）

越南是美國印太戰略重要一環，2017年5月前美國國防部長馬提斯（James Mattis）出席新加坡香格里拉會議演提到強調同盟關係：強化日本、印度、越南、新加坡軍事合作關係。美國前總統歐巴馬時期已放寬冷戰時期的武器禁運限制，願意出售「非致命性」武器給越南。2017年美國總統川普訪問越南，建議越南購買美國的軍事裝備、飛機與飛彈等，可以說是突破之舉。同時，川普在越南APEC上提出「自由開放的印太區域」概念，宣告強調自由與開放的概念需要區域盟邦相互支持與合作。尤其在南海問題上，2018年「環太平洋軍演」（RIMPAC）美國拒絕中國參演，新增以色列、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南等國參演，越南首次參與「環太平洋軍演」具戰略意涵。

「川金會」為川普諾貝爾和平獎鋪路

2018年美國18位共和黨國會議員聯名致函挪威諾貝爾委員會，正式提名川普競逐諾貝爾和平獎，以彰顯其對朝鮮半島和平進程的貢獻。川普表示，「日本首相安倍晉三提名他角逐諾貝爾和平獎，因為他努力與北韓開啟對話」。但日媒報導，安倍其實是應美方要求，才寫信給諾貝爾委員會推薦川普。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2009年獲頒諾貝爾獎，因為承諾「不用核武尋求世界和平與安全」。諾貝爾委員會列出歐巴馬的得獎理由，包括修補美俄關係、解除中歐飛彈威脅、強化和伊朗與北韓的互動，加上積極推動零核武，對國際和平帶來重要貢獻。川普聲稱自己努力緩解北韓與敘利亞緊張局勢，理應獲頒諾貝爾和平獎。他說，在他警告俄羅斯、伊朗與敘利亞政府不要按計畫發動攻擊後，敘利亞反抗軍掌控的伊德利布區（Idlib）有300萬人因為他免於一死，但「沒有人在談這點」。

川普上台，推動敘利亞撤軍、主張修補俄羅斯關係、推動南北韓和平談判、及北韓核武化等等，對國際和平帶來重要貢獻，但川普上台後也開闢了許多戰場，包括美中貿易戰蔓延他國、邊境築牆導致政府部門關閉、移民政策爭議、追求改善俄羅斯關係造成國內的反彈聲浪、雖然撤軍敘利亞，IS並沒有因此消失，同時無法阻止土耳其出兵攻打庫德族，造成區域緊張情勢，承認以色列耶路撒冷為首都，造成中東國家群起反彈，戰火一波未平一波又起的情況頻傳。

川普上台，推動敘利亞撤軍、主張修補俄羅斯關係、推動南北韓和平談判、及北韓核武化等等，對國際和平帶來重要貢獻，但川普上台後也開闢了許多戰場。（REUTERS）

川普追求諾貝爾和平獎以利爭取連任

根據2018年9月CNN民調顯示，在經濟政策上，獲得民眾70%的高度肯定。超過六成的民眾，反對川普將媒體視為敵人，但是在通俄案的調查上，不分黨派，超過60%的美國民眾趕快結案。2020年舉行總統大選，如無意外，川普可望代表共和黨角逐連任。哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查（Harvard CAPS/ Harris Poll）民調顯示，33%受訪者願意將票投給現任總統川普，44％受訪者表示會投給民主黨候選人。2019年2月美國民意調查機構「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）公布最新民調結果，「川普總統支持度達52%，為2017年3月初以來的最高點」。

誰最支持川普？今日美國（USA Today）曾調查，「川普支持者約四大類：反感政治的人、懷舊美國過去美好時光者、希拉蕊（Hillary Rodham Clinton）的反對者、川普粉絲」。

另一方面，反川普的族群也不少，因美墨邊境牆風波至部分聯邦政府關閉 美國聯邦政府因國會和白宮未能打破預算僵局已部分關閉。根據2019年1月政治新聞網站Politico和網路媒體暨民調公司Morning Consult最新民調，57%民眾不滿意川普表現，40%的民眾則覺得滿意。此外，54%將政府關閉的責任歸咎於川普和共和黨，僅35%認為是民主黨的錯。此外，57%民眾認為俄國對川普恐「有妥協的資訊」的疑慮仍然高居不下。

2019年金酸莓獎（Razzie Awards）竟由川普奪得金酸莓獎與最爛男主角。金酸莓獎凸顯美國領導者能力，不僅對總統、對公民都是一種不得民心的負面意象，然而，所謂不得民心到底是什麼樣的民心，這類族群包括反性騷擾、同性戀、女權、人權等價值觀的藝文界、時尚界、媒體界的中產階級。另根據美國人權團體「南方反貧窮法律中心」（SouthernPoverty Law Center）報告顯示，「美國仇恨團體數連續4年增加，至2018年更突破四位數達1020個，增幅高達30%。報告指出，包括新納粹份子、三K黨、種族主義光頭黨、新聯邦主義者等白人民族主義團體數目，在川普上任後大幅增加，由於白人至上團體不斷增加，為了抗衡不少黑人民族主義團體跟著創建，這些團體多半反猶太、反同性戀、反雙性戀和跨性別者、反白人」。

今日美國曾調查，「川普支持者約四大類：反感政治的人、懷舊美國過去美好時光者、希拉蕊的反對者、川普粉絲」。（EPA）

川普追求諾貝爾和平獎的時空與條件與歐巴馬時期相當不同，諾貝爾和平獎是為表彰「為促進民族國家團結友好、取消或裁減軍備以及為和平會議的組織和宣傳盡到最大努力或作出最大貢獻的人」，按照和平獎的標準與精神，從上述觀察，川普獲獎條件「有名而不符實」，《群書治要》提到：「夫名所以名善者也，善修而名自隨之，非好之之所能得也」。自身注重修養，名望自然會隨之而來，名望並不會因為特意追求就能得到。如同《論語》：「不患無位，患所以立；不患莫己知，求為可知也」。身為世界霸權領導者川普不應該擔心自己的名聲不夠顯揚，而應該追求德行、能力，名聲才能得以顯揚，如此才能「名符其實」諾貝爾和平獎精神與價值。

目前民調顯示川普競選連任仍有勝算，只是兩年多來，川普施政民眾反映有褒有貶，特別是在激進言論、爭議政策上若無法抑制種族、宗教、少數特殊族仇恨與對立，反川普媒體界仍會持續炒作、打擊川普的負面形象，使之無法獲得諾貝爾和平獎的美名，更不利競選連任成功，是一大警訊。川普如何在未來爭取更多民心是重要課題，至於如何爭取民心，道理則在於「君主不尊重百姓，國之滅亡；君主愛護百姓，國之則存」之中。

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