自由限時批》2020是在選「特首」嗎？！

杭東

「敵人已在島內！」絕非是危言聳聽！無怪習大大在今年初《告台灣同胞書》的前後，敢首次公開表示，未來將「牢牢掌握兩岸關係發展主導權和主動權」，此已意味今後台灣無論是什麼政黨執政，中共都能越過政府，直接對台灣民眾出手，推進統一（像現在中南部的「貨出去，人進來」，或台北、上海的雙城論壇，忽然熱絡即是）。另習大大亦宣示要積極探索「兩制」台灣方案“和平統一、一國兩制”是實現國家統一的最佳方式，現正全面同步進行，台灣已有絡繹於途參與研商者，令人觸目驚心！

日前，中共全國人大外事委員會委員、北大台灣研究院院長李義虎就在媒體上表示，「一國兩制」「不代表台灣模式就是照抄港澳模式」，台灣方案會比「港澳模式更寬容、寬鬆」云云。諸此行動會選在2020的台灣總統大選的關鍵主因（現中共稱為「台灣地區」領導人，未來便是「台灣特首」），乃在2018年11月24日民進黨地方選舉大敗，「氣弱」，卻成了中共「統併」台灣的最佳時機，只要觀察近來「牛鬼蛇神」盡出呼應和配合破壞，例如國民黨和親中媒體或同路人，一再對「92共識」或「和平協議」糊弄和扭曲，圖混淆視聽，鬆懈國人心防，造成恐共畏戰，影響國家安全至巨。

像中共國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希2月24日於一場座談會上表示，中共總書記習近平一月二日的講話，已把「92共識」做了一個新的、明確的詮釋。多年來國民黨把「92共識」解釋為「一中各表」，這就扭曲了「92共識」的本來意義（事實上，中國官方通訊社「新華社」早在2017年發布修訂版的「新聞禁用詞與慎用詞」，要求對「九二共識」不能使用台灣方面的「九二共識、一中各表」說法，直接戳破國民黨「一中各表」的假象） 王在希更說，如果只認同「一中」，不謀求統一，就不是真正的「92共識」云云。此無異是直截了當告訴台灣人民，做好「被統一」的心理準備，接受「一國兩制」！完全無視台灣人民的自主意願和意志（民調顯示台灣人民8成以上反對「一國兩制」。而中共高刻正推動的「大灣區」計畫，納入香港、澳門兩個特區，還有廣州、深圳、佛山、江門、惠州、肇慶、東莞、中山、珠海等九個城市，區內人口達6700萬人，生產總值1.3兆美元。其中最吸晴的港媒標題是：「香港人將變成大灣區人了！」所謂「一國兩制」50年不變，可能只有22年就變了）。

中共國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希。（圖：中央社）

另李義虎在25日接受香港中評社專訪時亦表示，兩岸是「武統」還是「和統」，必須看兩岸關係發展的具體情形，亦須看兩岸需要統一的時候面臨的條件和形勢。統一是必然的，是大的目標，但實現的方式「操之在我（中共）」，是我們根據歷史條件、戰略思想、內外因素綜合做出的決定。

須知，中國共產黨是世上「以黨領軍、以黨領政」的最大法西斯式政黨（北韓亦是），而且明文列在中華人民共和國憲法內。簡言之，中共總書記就可決定「武統」與否，只是時間的選擇或一念之間，實在太恐怖了！

再者，台灣人民必須要有「生命共同體」認知，必須堅守民主自由人權和主權的核心價值，為中華民國台灣而戰，否則自易為敵人滲透透，把台灣給出賣了！

前國防部副部長林中斌曾在2017年初接受中共官媒「環球時報」的專訪，他語出驚人地說，島內「內應」，「耕耘已久，佈點已成」。並說北京有太多的「超軍事手段」，或只要對台灣打「點穴戰」（點其要穴癱瘓其全身，類如網路作戰、電子作戰和電磁脈衝等），讓台灣指揮系統癱瘓；加上「裡應外合」，就能兵不血刃地「統一」了！

林中斌的話，等於公開告訴對岸及警示台灣朝野，至於他扮演的角色為何，暫且不提。但他所說的「內應」究竟為誰？除了無形的「超軍事手段」，包括兩岸開放以來的經貿（中共控制的台商或投資經營，收買台灣各路人馬或購買物資包括農漁產品等）、外交（中斷台灣邦交與打壓國際空間）、文化（攏絡文化人、收買媒体）等等手段。諸此，都是「兵不血刃」的工具！

此外，遍布朝野政黨、政府、國會、議會、地方民代、區鄉村里、軍中（含退將）、黑道內的「地下組織」，更是令人憂懼！而林中斌一定敏感到府院黨高、中層，甚至總統、閣揆、國防部長等身邊（衡山指揮所）等，一定有潛伏有年的「共諜」！只要北京號角響起，就能裡應外合「解放」台灣矣。此亦與前兩年王在希所提出的「以戰逼和」北平模式，若合符節。（1948年，中共華北局城工部指示北平地下黨嚴密布建，促成「剿匪」總司令傅作義和平起義成功，怎不令人憂心耶？！

如果觀察近來種切的跡象顯示，柯文哲的「兩岸一家親」，和韓國瑜的「你儂我儂」，雖飽受批評，但頗合習大大的胃口，而他們從未嚴厲批判中共的恣意妄為，違反民主和人權的惡行，或是「文攻武嚇」的不是，淨提些不關痛癢的經濟民生問題，只談經貿文化交流合作（例如不批對岸限縮言論和新聞自由，或營求李明哲，或「六四」、新疆百萬「改造營」危害人權等）。根本忘了中共向以「政治掛帥」處理經貿問題，哪來純經貿？！美國最近的經貿調查報告，就已戳穿中共的「偽民營」企業，根本是軍、國一體！

由於柯、韓對毛澤東思想和人民戰術頗有研究，亦在選舉期間運用有成；如果對照查核，便能了然，如今因人氣高，亦都有「大位」之圖，這點北京看得非常清楚，故而樂得順水推舟，所以國民黨幾個熱門人選，恐皆已「夕陽」矣。

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