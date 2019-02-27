自由開講》川普單約金正恩來越南給中國示威

◎魏水秀

一年前，2018年3月6日，美國的尼米茲號航空母艦正式到越南峴港訪問，這是1975年越戰結束以來的第一次。這當然有背後的歷史脈絡，再往前推四個月，2017年11月的亞太經合會（APEC）越南當東家，川普總統、習近平主席也在這會面。而APEC開會前幾天，美國、日本、韓國才海上聯合軍演，美國派出十年來最大的陣仗，雷根號、羅斯福號、尼米茲號航空母艦等三個戰鬥群參加。

那一年，大家對習近平保持不撕破臉但懷疑的態度，還記得那一年蔡英文總統請宋楚瑜主席參加APEC領袖會議，可以說相當尊重中國的感覺。而在川普首次造訪越南與中國之前，美國還聯合盟軍大規模軍演，擺了一副隨時可打下北韓的海上霸主姿態。但隨著川普拜訪中國之後，中國立刻派特使給北韓最高領導人金正恩，整個亞太情勢就急轉直下，進而促成在新加坡的第一次川金會。

美國在玩「聯合次要敵人打擊主要敵人」，那習近平會玩「漢賊不兩立」嗎？如果會，那台灣要當中國狂漢還是美國海賊？（圖：路透）

北韓的非核化或經濟改革開放，對美國的亞太戰略而言，都是對抗中國的一個環節而已，隱藏在這些議題背後的目標是削弱中國。所以從2018年開始，美國意圖開出一條完全沒有中國直通北韓領導人的管道，這是美國三艘航空母艦武嚇，嚇出川金新加坡世紀會的真正目的。

同樣地，去年尼米茲號航空母艦到越南峴港，除了歷史意義外，越南讓官兵登艦參觀還買紀念品可以看出，這個訪問是美國與越南關係增溫的重要進程，也對中國發出另一個訊號，美國與越南交往不再看中國臉色。

這一次川普單約金正恩在越南會面，甚至消息傳出後，川普還說不會在越南見習近平，除非要來簽貿易協定。這種帶條件的、以上對下的放話，可以說非常不給習近平面子，背後當然有貿易戰施壓的用意，但這其實是一個示威，對中國、對菲律賓，也對亞太地區的其他國家，示威說的是「我，真的回來了」。

藉由北韓與越南，這兩個二戰後在亞洲跟美國打仗打的最慘烈的國家，分別建立排除中國的直通管道，擺出我們隨時可以見面、什麼都可以談的樣子，用意當然不只是會談的內容，而是在告訴習近平：如果還要繼續走霸權的路，那你只會被孤立，自我毀滅。

有趣的是，美國在玩「聯合次要敵人打擊主要敵人」，那習近平會玩「漢賊不兩立」嗎？如果會，那台灣要當中國狂漢還是美國海賊？

（大學教授）

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