歐洲之心》馬克宏，酒促總統？！

葡萄酒產業的確是法國的經濟根本，不支持的話就動搖國本。但是，如果放任葡萄酒消費不限制，社會問題層出不窮，耗費國家的醫療成本。銀行家出身、喜歡飲酒的馬克宏如何在 「根本」與「成本」之間定奪？

楊豐銘／中研院民族所博士後研究員

飲酒過量喪命的嚴重性，等同任何一項常見的致命疾病。去年九月世界衛生組織公佈新一期的「全球酒精與健康狀況報告」（Global status report on alcohol and health），再度呼籲各國積極採取有效的限酒措施，像是調漲酒精稅與減少酒精飲料廣告。然而，法國社會卻不這樣認為。

消極的限酒宣導

馬克宏政府今年一月宣布任內要實施的「全國反成癮行動計劃」（Le Plan national de mobilisation contre les addictions），目的在於對抗酒、菸、藥物、網路的沈迷。但是，關於預防酗酒、酒癮的措施，沒有公開說明，也沒有遠景，僅只悄悄地頒布行政命令，加強查緝、禁止一般商店販賣酒精飲料給未成年消費者和懷孕婦女，以及道德勸說酒飲料廠商放大包裝上勸導孕婦戒酒的圖樣。

當全世界談酗酒、酒癮變色的時候，為什麼法國看似聞風不動，事不關己？

由於國情的緣故，台灣普遍對於飲酒有相當程度的禁忌，譬如日常生活中沒有餐桌酒的習慣，加上最近又發生駭人的酒駕肇事，社會風氣傾向以更嚴苛的刑事責任匡正酒醉行為。總之，在這裡談到喝酒，可能惹人厭，更是政治不正確。台灣讀者看到法國政府消極的態度，一定覺得不可思議、猛搖頭。

然而，不只如此。更早之前，馬克宏還以總統的身份帶頭勸酒、促酒......

當全世界談酗酒、酒癮變色的時候，法國卻看似聞風不動，事不關己。（www.themanual.com/）

談葡萄酒的禁忌

談到喝酒，世界上各個族群、文化、區域，都有聊不完的精彩故事。不過，沒有一個地方像法國，看待飲酒這件事，尤其是喝葡萄酒，如此地敏感、認真。只要稍稍褒貶葡萄酒，就不得了。

去年二月，法國電視二台為了配合政府宣導防制酒癮，特別策劃一個叫作「酒，法國禁忌？」（L’Alcool, un tabou français） 的談話節目，本身是醫生的健康部長Agnès Buzyn 直言不諱：「現在的葡萄酒廠商暗示葡萄酒不同其他酒類。可是，就公共衛生而言，喝葡萄酒，跟喝啤酒、伏特加或威士忌是一樣的，沒有差別。有些人刻意讓法國人認為喝葡萄酒有益健康，會帶來其他酒類沒有的好處。這是錯的。從科學角度來說，葡萄酒如同其他酒類 （le vin est un alcool comme les autres）。」

眾所皆知，法國是製造與品飲葡萄酒的泱泱大國，葡萄酒象徵整個法蘭西民族的文明、驕傲；講到葡萄酒，大家習慣聯想到優雅與健康，一旦牽涉到嚴肅的負面形象，馬上會反駁。

節目播出後，特別是「葡萄酒如同其他酒類」這句話，引起許多人不悅。產業界首先開罵健康部長不食人間煙火，藝文界接著痛批不疼惜文化資產。這般的反應果真應證上述的節目名稱：批評葡萄酒是大忌。

本身是醫生的健康部長Agnès Buzyn（左）在節目中直言不諱：「現在的葡萄酒廠商暗示葡萄酒不同其他酒類。可是，就公共衛生而言，喝葡萄酒，跟喝啤酒、伏特加或威士忌是一樣的，沒有差別。」（圖：網路）

與葡萄酒的曖昧關係

「葡萄酒如同其他酒類」的風波適逢一年一度國際知名的「巴黎農業沙龍展」（Salon de l’Agriculture）。馬克宏趁機緩頰：

「我在午餐和晚餐的時候喝葡萄酒。我非常相信老總統龐畢度的公式：不要打擾（愛喝葡萄酒的）人民。年輕人酒醉，有害公共衛生，這是喝烈酒或灌啤酒造成的，與葡萄酒無關。」

他更強調：「只要我是總統，就不會加緊「埃方法」（Loi Évin；1991年，由當時的健康部長Claude Évin促成的菸酒濫用、成癮防治法，是法國當今管制菸酒廣告銷售的基本法）。」

馬克宏偏袒葡萄酒的行為有跡可循。

在總統大選時，為了拉攏葡萄酒大產區波爾多，就曾經說過「沒有葡萄酒的餐點是有點傷感的 （un repas sans vin est un repas un peu triste） 。」

馬克宏政府稍後卻被揭露跟葡萄酒產業有曖昧的關係。原因是他的農業「幕僚」（conseillèr（e），相當台灣的政務委員）Audrey Bourolleau上份工作是法國最大的葡萄酒公關公司暨政治遊說團體「葡萄酒與社會」（Vin & Société） 的執行長，而更早之前，還任職於羅斯柴爾德家族（famille Rothschild）在波爾多的酒莊，與曾經效力羅斯柴爾德家族銀行的馬克宏是舊識。農業幕僚是處理農、林、漁、牧以及鄉村發展等事宜的通才，只擁有葡萄酒產業的資歷可以勝任？綜合以上發言和用人的種種跡象，媒體質疑馬克宏變相替葡萄酒產業辯護、圖利。

今年初，法國農業部長Didier Guillaume也說：「我認為葡萄酒不同其他酒類 （le vin n’est pas un alcool comme les autres）。酒癮是悲劇，尤其是年輕人的酗酒。但據我所知，很不幸地，我沒見過從夜總會酒醉出來的年輕人是喝隆河、波爾多葡萄酒。」 整個法國社會瀰漫著一股促喝葡萄酒的政治正確。

馬克宏偏袒葡萄酒的行為有跡可循。在總統大選時，為了拉攏葡萄酒大產區波爾多，就曾經說過「沒有葡萄酒的餐點是有點傷感的」。（AFP）

喝酒是根本，也是成本

打開俗稱葡萄酒聯合國的「國際葡萄與葡萄酒組織」（International Organisation of Vine and Wine, 簡稱OIV） 最新的年報，西班牙（14%）、中國（11%）、法國（10%）、義大利（9%）、土耳其（7%） 等五國佔了2016年全球50%的釀酒葡萄面積。如果以外銷來作產值的比較，前五大國家分別為法國（82億歐元，合台幣2870億）、義大利（56億歐元）、西班牙（26億歐元）、智利（17億歐元）、澳大利亞（15億歐元）。值得一提的是，第一名西班牙的葡萄面積比第三名法國多了4%，但前者的產值僅是後者的1/3。法國境內的葡萄酒產業帶來56萬個的工作機會，其中的葡萄酒觀光（oenotourisme） 每年更吸引上千萬位的旅客、52億歐元的營業額。

然而，葡萄酒造成的傷害也不容小覷。每年有四萬九千個因為酗酒，譬如酒駕、心臟病、肝病，造成死亡的案例，有60%是因為飲用葡萄酒過量。

諷刺的是，法國葡萄酒產業可以花上4、5億歐元來做廣告行銷，而政府每年僅能支出四百萬歐元作為防治酗酒、酒癮的宣導。

從上述統計數字觀察，葡萄酒產業的確是法國的經濟根本，不支持的話就動搖國本。但是，如果放任葡萄酒消費不限制，社會問題層出不窮，耗費國家的醫療成本。銀行家出身、喜歡飲酒的馬克宏如何在 「根本」與「成本」之間定奪？

再回到台灣，酒飲行為所形成的商機，以及飲酒活動會帶來的失序，平衡這兩者關係不就是我們社會在處理酗酒、酒駕或酒醉暴力當下應該要想到的核心問題。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）

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