自由開講》考題辱罵總統？！這樣的「老師」足堪為人師表嗎？

◎鄧鴻源

嘉義高中15日進行開學考,結果高二英文試題出現爭議,該考卷第6題「President Tsai-englishit made some silly comments in her speech」(總統蔡英文在她的演講中發表愚蠢的評論),不只使用silly(愚蠢的),還疑用Tsai-englishit侮辱蔡英文,引發各界譁然。對此,出題教師回應表示,只是想單純測驗學生英文程度,自己沒有政治立場,沒有特意誣衊某人。

嘉義高中開學寒假作業考試考題第6題,被學生質疑出題老師有政治傾向、借考題辱罵總統。(記者王善嬿攝)

難道真的是這樣嗎?有學生看到考卷後覺得困惑,認為這個考題是老師要表明個人政治傾向,且當著全校200多位高二學生面前辱罵總統蔡英文,已經涉嫌更公然侮辱,司法應主動偵辦,豈可姑息養奸?畢竟這樣做不僅侮辱國家元首,也侮辱當初所有支持她的選民。身為一位教師,連這樣基本的道德觀念都沒有嗎?到底有沒有同理心?有資格為人師表嗎?

網友十分憤慨,紛紛表示:「難道這位老師跟教務主任,人一藍,腦就殘嗎?」「你私底下要怎麼罵是你的事,為人師表把這種辱罵性言詞寫在考卷上,水準有夠低~」「想問這位教師,威權時代你怎麼不這樣出考題試試看?」「嘉義曾經有很多政治受難者,他們的英靈看到有嘉義人這樣濫用民主,不知有何感受?」「個人情緒與侮辱公然放上全年級考卷,毫無判斷力,這才真正是englishshit老師。」「很想認識這個張姓英文老師,出這種豬考題,看他像不像豬?」「恐是國匪黨黨國思想的餘孽吧!對人沒理性的言教,是教育界敗類,早該清除出教育界,以免遺害學生」「不公開謝罪、道歉,再繼續瞎掰啊!」「當一個老師,連出題都是這樣的低級水準,還硬掰說什麼要測試學生的單字程度,噁爛...」

筆者也認為這位「老師」實在太過份了,這樣的「老師」足堪為人師表嗎?校長、教務主任與教學組長難道沒有連帶責任嗎?將心比心,如果你們也這樣被人家公開侮辱,又當作何感想?言論自由可以這樣亂用嗎?對得起許多台灣的民主前輩嗎?當初留美學人陳文成,只是金援美麗島雜誌,沒有批評獨裁者,回國後就被虐殺,現代的台灣人可曾知道感恩?

將心比心,如果你們也這樣被人家公開侮辱,又當作何感想?言論自由可以這樣亂用嗎?對得起許多台灣的民主前輩嗎?圖為蔡英文總統。(資料照)

教英文多年的嘉義市台聯黨籍市議員蔡永泉就說,蔡總統的英文譯名為Tsai lng-wen,出題教師用「englishit」,結合英文「english」與大便「shit」兩個字,明顯是意識型態作祟,對總統相當不尊重,作為一名教師出這樣的題目,應該要好好檢討,他質疑「每個人都有名有姓,更何況對方是總統,為何要這樣改?」沒有錯,這不是意識型態作祟又是甚麼?

針對出題引發爭議,該名出題的張姓老師則表示,這題是要考評論「comment」這個單字,為了避免題目太生硬無趣,才設計情境入題,因現在政治人物常講蠢話,不分政黨已是常態,所以才想到這樣出題,題目並沒有設定某一政黨或政治人物,沒有特意誣衊某人。

少瞎掰了,是否故意侮辱蔡總統,大家心知肚明。有種在戒嚴時代以如此言詞侮辱兩蔣,或是在中國侮辱其領導人看看,包準看不到隔天的太陽!為何有些人總是身在福中不知福?這樣的老師到底出了什麼問題?凡是有是非與正義感的老師、家長與學生們,都應該發揮道德勇氣,同聲譴責這樣的「老師」才對,否則若繼續讓他教下去,只是在誤人子弟而已。

如果出題的教師水準都這樣了?那平常上課會不會更離譜?教育部該去關心一下了!





(大學教授)

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/