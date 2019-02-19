自由開講》考題辱罵總統？！這樣的「老師」足堪為人師表嗎？

◎鄧鴻源

嘉義高中15日進行開學考，結果高二英文試題出現爭議，該考卷第6題「President Tsai-englishit made some silly comments in her speech」（總統蔡英文在她的演講中發表愚蠢的評論），不只使用silly（愚蠢的），還疑用Tsai-englishit侮辱蔡英文，引發各界譁然。對此，出題教師回應表示，只是想單純測驗學生英文程度，自己沒有政治立場，沒有特意誣衊某人。

嘉義高中開學寒假作業考試考題第6題，被學生質疑出題老師有政治傾向、借考題辱罵總統。（記者王善嬿攝）

難道真的是這樣嗎？有學生看到考卷後覺得困惑，認為這個考題是老師要表明個人政治傾向，且當著全校200多位高二學生面前辱罵總統蔡英文，已經涉嫌更公然侮辱，司法應主動偵辦，豈可姑息養奸？畢竟這樣做不僅侮辱國家元首，也侮辱當初所有支持她的選民。身為一位教師，連這樣基本的道德觀念都沒有嗎？到底有沒有同理心？有資格為人師表嗎？

網友十分憤慨，紛紛表示：「難道這位老師跟教務主任，人一藍，腦就殘嗎？」「你私底下要怎麼罵是你的事，為人師表把這種辱罵性言詞寫在考卷上，水準有夠低～」「想問這位教師，威權時代你怎麼不這樣出考題試試看？」「嘉義曾經有很多政治受難者，他們的英靈看到有嘉義人這樣濫用民主，不知有何感受？」「個人情緒與侮辱公然放上全年級考卷，毫無判斷力，這才真正是englishshit老師。」「很想認識這個張姓英文老師，出這種豬考題，看他像不像豬？」「恐是國匪黨黨國思想的餘孽吧！對人沒理性的言教，是教育界敗類，早該清除出教育界，以免遺害學生」「不公開謝罪、道歉，再繼續瞎掰啊！」「當一個老師，連出題都是這樣的低級水準，還硬掰說什麼要測試學生的單字程度，噁爛...」

筆者也認為這位「老師」實在太過份了，這樣的「老師」足堪為人師表嗎？校長、教務主任與教學組長難道沒有連帶責任嗎？將心比心，如果你們也這樣被人家公開侮辱，又當作何感想？言論自由可以這樣亂用嗎？對得起許多台灣的民主前輩嗎？當初留美學人陳文成，只是金援美麗島雜誌，沒有批評獨裁者，回國後就被虐殺，現代的台灣人可曾知道感恩？

將心比心，如果你們也這樣被人家公開侮辱，又當作何感想？言論自由可以這樣亂用嗎？對得起許多台灣的民主前輩嗎？圖為蔡英文總統。（資料照）

教英文多年的嘉義市台聯黨籍市議員蔡永泉就說，蔡總統的英文譯名為Tsai lng-wen，出題教師用「englishit」，結合英文「english」與大便「shit」兩個字，明顯是意識型態作祟，對總統相當不尊重，作為一名教師出這樣的題目，應該要好好檢討，他質疑「每個人都有名有姓，更何況對方是總統，為何要這樣改？」沒有錯，這不是意識型態作祟又是甚麼？

針對出題引發爭議，該名出題的張姓老師則表示，這題是要考評論「comment」這個單字，為了避免題目太生硬無趣，才設計情境入題，因現在政治人物常講蠢話，不分政黨已是常態，所以才想到這樣出題，題目並沒有設定某一政黨或政治人物，沒有特意誣衊某人。

少瞎掰了，是否故意侮辱蔡總統，大家心知肚明。有種在戒嚴時代以如此言詞侮辱兩蔣，或是在中國侮辱其領導人看看，包準看不到隔天的太陽！為何有些人總是身在福中不知福？這樣的老師到底出了什麼問題？凡是有是非與正義感的老師、家長與學生們，都應該發揮道德勇氣，同聲譴責這樣的「老師」才對，否則若繼續讓他教下去，只是在誤人子弟而已。

如果出題的教師水準都這樣了？那平常上課會不會更離譜？教育部該去關心一下了！





（大學教授）

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