自由開講》人治的中國值得台灣相信嗎？

◎柯嘉斯

中共中央機關雜誌《求是》昨日刊出國家主席習近平的署名文章，指出中國決不會走向「司法獨立」、「三權分立」等民主國家的普遍性原則，而是要要從中國國情和實際出發，「加強黨的領導」。文章更直接講明「在對外鬥爭中，我們要拿起法律武器，佔領法治制高點，敢於向破壞者、攪局者說不」。這也直接說明了，現行中國的「法治」都只是一種「讓自己取得正當性的說法而已」，審判不是真正有法庭攻防的審判，只是聽命上意的上行下效。

說穿了中國就是一個徹底的人治社會，「君要臣死，臣不得不死」，沒有任何制度性保障可言。最近的例子就是被以「顛覆國家政權罪」重判五年，仍在中國服刑的李明哲。原本李明哲只是要去中國訪友，卻被中國公安任意的逮捕、拘禁，在「被消失」177天後，除了當庭認罪外，更感謝中國的文明辦案。試想在一般的法治國

家這種情況有可能會發生嗎？

說穿了中國就是一個徹底的人治社會，「君要臣死，臣不得不死」，沒有任何制度性保障可言。最近的例子就是被以「顛覆國家政權罪」重判五年，仍在中國服刑的李明哲。（資料照）

或許有人會說，「政治歸政治，經濟歸經濟」，只要不觸碰中國的底線，遵守中國的遊戲規則就不會有事，但是人治的國家中，遊戲規則和底線是隨著執政者的好惡隨時變動的，並沒有辦法掌握。最有名的例子就是新光吳家，新光三越前往中國投資，在北京開第一家中國分店「北京新光天地」，不料才短短半年，中國以貪污罪名強制撤換三十幾名台籍幹部，新光三越少東、北京新光天地總經理吳昕達甚至被以需協助調查為由遭「扣人」禁止返台。

有了這麼多血淚的前車之鑑，真不知怎麼還有人願意相信中國，依賴這種觀念和我們大相逕庭，沒有信用的國家。

近來國民黨黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜等藍營政治人物，動作頻頻拋出各種要和「中國合作」、「承認九二共識」甚至簽訂協議，以經濟為名，企圖給政府壓力，逼迫蔡政府妥協。真不知道這些國民黨的政治人物，在看到中國如何將獨裁魔爪伸向台灣人後，為什麼還能夠如此傾中，願意去相信中國沒有信用的承諾。

近來國民黨黨主席吳敦義（右）、高雄市長韓國瑜（左）等藍營政治人物，動作頻頻拋出各種要和「中國合作」、「承認九二共識」甚至簽訂協議，以經濟為名，企圖給政府壓力，逼迫蔡政府妥協。（資料照）

在宣佈廢除國家主席連任兩屆的規定後，習近平等於宣告世人他的獨裁之路只會變本加厲的繼續下去。台灣人民應該睜大眼睛，選擇價值相近的國家做為盟友。別為了一時利益放棄我們好不容易建立起來的民主生活，畢竟中國可沒有「經濟歸經濟」這種說法。所有的讓利行為其實背後都是包藏禍心的政治目的，台灣人民應該肯定蔡政府讓台灣遠離中國虎口的努力，勇敢向中國說不！

（台北大學法律研究所）

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