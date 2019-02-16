一級嘴砲》被世界第一的汽車組裝大廠看上的番茄農場

淺井雄一郎能有今天，並不是他有多麼學識淵博，而是他知道的就會去做，而且做得很徹底，知行合一，這才是淺井農園厲害的地方。

一級嘴砲技術士

淺井農園是我2018年與工研院出訪的其中一個農場，它位於日本中部的農業大縣－三重縣。我在2017年寫過淺井農園的社長「淺井雄一郎」的報導，沒想到隔年就能前往現場參訪，這趟旅途只能說是有緣。淺井社長是農家第五代，在日本是一位相當知名的農業經營者，淺井農園也相當有名，首相安倍晉三也曾去參訪過。

安倍晉三來過的淺井農園。 （作者提供）

淺井雄一郎，1980年出生，他在大學時期就以背包客的身分到各國的農場參訪，包括美國、荷蘭、中國、越南、泰國等地，畢業之後曾在東京的商管顧問公司上班，2007年回到三重接手家中的苗木事業。只是，日本的苗木產業不斷地萎縮當中，淺井認為如果不做出些轉變，家中百年的苗木事業可能會在自己手上收掉，於是在2012年開始轉作小番茄，並在超市業者Maruyasu社長的引介下，淺井與三井物產、三重大學、辻製油結合，在三重縣松阪市籌設了「うれし野アグリ」。

うれし野アグリ農場成立於2014年，2公頃的荷蘭式番茄溫室，大果番茄為主，部分的串收型小番茄和高甜度小番茄。農場溫室利用辻製油廠的廢熱來加溫，節省近八成的能源費用，並在先進的設施與設備輔助下，每公頃的番茄產能可以達到25公噸，產能是日本國內平均值的3倍。由淺井農園主導生產，三井物產提供超市通路。這個轉變，讓淺井一家從只有3人的家族農場，一路到今天有二十多位正職社員，一百多位兼職員工的中型農場。

うれし野アグリ在2018年增建了1.2公頃的西班牙型氣密溫室，總生產面積來到3.2公頃，淺井認為，西班牙溫室的造價只要荷蘭式的三分之一，如果產能可以拉近，那將有利於國內其他農場的使用，進而讓日本的農業升級。

2018年增建的西班牙型氣密溫室。（作者提供）

到了2018年8月，淺井雄一郎更與世界最大的汽車零組件廠DENSO合資，在三重縣員辨市（いなべ市）成立「アグリッド株式會社」，佔地四公頃的荷蘭式溫室，正職員工14人，兼職50人，預計在2019年夏季開始運轉。這座農場將會導入更多的無人化器械，用更少的人數生產更大量的作物，並降低生產的風險，也讓番茄的品質與產量更穩定、更可預期。

說到最前端的荷蘭式溫室，淺井雄一郎自認為只懂點皮毛，他的成功是在帶人、在管理，打造出舒適、安全的環境，讓員工能夠快速學習、安心工作。例如，提供家中有幼童的媽媽彈性上班時段，在農場內開闢了兒童空間供員工托育之用。此外，淺井農園有很多外國籍的研修生，員工包括了中國、東南亞或非洲裔，面對來自世界各地的不同語言和人種，農場內除了有不同語言的標準作業流程，也運用了許多圖像介面，牆上貼滿了注意事項和物品位置等標示，按表操課，「防呆」相當落實。在淺井雄一郎的觀念裡，經營者的工作就是在創造出一個適合工作的環境，讓每一個員工的工作效率提升，企業的產值才會因而提升。

圖像化的工作手冊。（作者提供）

牆上貼的就是農業良好作業規範。（作者提供）

看到這裡，我們經常羨慕日本人的一板一眼，我們常以為「日本製造」的高品質就是來自這種要求，但如果真的有機會，你會真的跟進嗎？淺井雄一郎能有今天，並不是他有多麼學識淵博，而是他知道的就會去做，而且做得很徹底，知行合一，這才是淺井農園厲害的地方。

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