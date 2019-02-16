自由限時批》趕快修法防堵「和平協議」的陷阱！

呂政儒

姑不論國民黨推出誰為2020的總統候選人（包括韓國瑜在內），一旦當選，顯以推動「兩岸和平協議」為首要（亦企圖作為「通關密語」）！今由吳敦義公然高調唱和習大大的「一國兩制」，欲將台灣擁入中共的「和平」陷阱，不禁令人悚然而驚！唯有賴國會多數黨的立委爭取時效，趕快修法施行，才能防患未然！

日前經濟民主連合、台灣守護民主平台等公民團體到立法院前舉行記者會，痛斥國民黨主席吳敦義接受廣播專訪時說，如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，將依「兩岸人民關係條例」與對岸洽簽「和平協議」。對此白目的說法，認為是出賣台灣的主權與民主，可說是一針見血！ 他們並公布民間版的「條約締結法修正草案」，針對我國與中國的政治談判加以規範，並呼籲政府建立「民主防衛」機制，避免落入「和平協議」的陷阱。

同時，民進黨亦作了回應，指吳敦義所謂的兩岸和平協議，絕非是真正的「和平」保障，唯有鞏固台灣的主權，才是維持台海和平及穩定的基礎與關鍵！十分中肯有力！

國民黨主席吳敦義接受廣播專訪時說，如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，將依「兩岸人民關係條例」與對岸洽簽「和平協議」。（本報資料照）

其實，2011年時任總統馬英九就曾承諾，倘未來推動「兩岸和平協議」，必先交付人民公投決定，時任副總統吳敦義現卻直接跳過這個民主程序，拿「兩岸人民關係條例」來簽和平協議，就是重蹈「服貿協議」覆轍。屆時，國民黨只要主張和平協議內容不涉及法律修正，就能比照服貿協議「備查通過」，等於出賣了台灣的主權與民主！令人痛心疾首！

根據中共18大的政治報告，就已寫明「協商達成兩岸和平協議」，是要為「豐富『一國兩制』實踐和推進祖國統一」，因此，中共簽署和平協議是為了將台灣鎖進「同屬一個中國，終極統一」的牢籠裡！為此，民間團體正積極推動「條約締結法修正草案」，建議政府和國會要嚴格把關，規範台灣與中共間的政治談判，比照修憲程序審慎處理，才是正辦！

如果觀察國民黨可能的總統參選人，包括前立法院長王金平、前主席朱立倫都由自己或親近的人提到兩岸和平協議，現國民黨主席吳敦義則公開表明，若國民黨執政，就要簽兩岸和平協議。至於所謂可能的「程咬金」韓國瑜，亦復持類似的論調，猶更「你儂我儂」，顯然不容小覷！

儘管吳敦義主張用兩岸人民關係條例程序處理，這個程序是由政府委託海基會協商，簽署後送立法院備查，而此程序甚至「可秘密為之」，更是恐怖之處！ 事實上，習大大在告台灣同胞書40週年，就提到「一國兩制台灣方案」已啟動探討，並宣示在已發動統一的進程中，繼續推動民主協商。儘管台灣當局在元旦談話已經指示國安單位包括陸委會等，研議如何擴大人民的授權以及民主監督機制做法；但現已時不我予，民進黨的政府和多數的立委，必須掌握「黃金時間」，加速腳步進行相關的修法工作！這是一個非常嚴峻的重大課題，必須嚴陣以待！

例如有學者專家表示，草案在事前的民主監督方面，有鑒於政治條約及政治談判的高度敏感性，總統應先提出締結計畫，並比照修憲程序、公投通過，方可啟動雙邊談判，以確保我國的主權地位及國際人權公約保障等等；而在事情進行中的民主監督方面，負責議約的機關與授權代表須向國會報告，若無法依計畫進行，總統、國會有權終止協商，並經總統核定、國會報告、立院各委員會審查；最終，事後必須接受國會審查，同時於公告半年後，交付公民複決。

此外，亦有立委準備提案修改《兩岸人民關係條例》第5條，即要簽（兩岸和平協議）之前的計畫，須由國會進行審查與授權，並須有2/3的立委同意才可簽署；簽回來的東西，亦必須由國會立委3/4出席與同意；最後交由公民複決，由選舉人的總數過半數同意才能算數，其中涉及領土者，更要透過憲法程序才算完成云云，值得參考。而政府中央自須博採眾議，儘快作綜合性彙整，摘取其精髓轉為具體的制衡方案和行動，才能落實防杜功效。

由於在今年初發表的「習五點」中，就有倡議兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士展開民主協商，便是為了把台灣政黨代表拉進北京人民大會堂，參加「中國人民政治協商會議」或「中國人民和平論壇」，運用一種分化的手段，以瓦解台灣的憲政民主秩序，此與早年的國共和談情況相似，結果國民黨丟掉江山；而西藏與中國簽署和平協議後，就被中國解放軍入侵，如果淪為新疆式的百萬「改造教育集中營」，命運就更悲慘了，能不戒慎乎？！

吾人必須「對症下藥」，及早建立因應對策作為。始能克竟事功，倖免於難！

時間緊迫，一切行動要快，不能再因循延宕了！況此一涉及國家存亡的大事，絕不能掉以輕心，否則民主台灣危矣！民進黨立委諸公必須全力以赴，無論在兩岸關係條例，或國家安全法等的修訂，必須劍及履及，嚴格把關，則功德無量矣！

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