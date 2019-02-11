鏗鏘集》喊恭喜發財之後

過年，親朋好友互道恭喜發財；大小廟公玩鬼畫符自由心證國運；喊「人進來」的政客自己先溜出去逍遙；想選總統的人就等「神意」與「民意」推一把，名之曰「隨緣」。

恭喜發財只是應景之詞，喊了未必成真，對公務員喊還可能造成誤會，而且，除非中了樂透，正當的發財不會是天上掉下來。已經發財的人，當然認為自己財富是靠「拚」來的。但如果逢人喊「拚發財」，那就太白目了。

「拚發財」不好說，但「拚經濟」和「拚食安」，卻是熱門政治口號，特別是國民黨把拚經濟與國家安全問題的「拚政治」視為對立，互相排斥；用人人關心的食安包裝他們反美、反日的立場。

國民黨拚經濟與食安的「雙拚」，表面理直氣壯，但卻只是騙人的陷阱，配合中國在政治上併吞台灣，消滅台灣國家生存地位的策略，去除台灣的外交與國防，只跟香港一樣聽命中國舞照跳、馬照跑。

國民黨在野，立場又與中國相合，喊「拚經濟」是無本生意，因為即使經濟指標亮麗，他們也會硬說數字太冷，人民「無感」。實際上在自由市場經濟，政府責任在制定政策與管理，拚經濟還要企業界的努力。

鄧小平最早對台灣誘降的「一國兩制」，稱中國「只收回」外交與國防，台灣只搞經濟。馬朝外交休兵，弱化國防，就是迎合這個主意。但他過度愚蠢，竟吹牛要衝「六三三」，結果，屈從中國政治條件，仍達不到經濟目標！

台灣國家地位尚未獲得國際正式承認，要抗拒中國併吞的威脅，需要友邦奧援，蔡英文總統堅定的「四個必須」，和台灣人民拒絕一國兩制，贏得廣泛共鳴，國民黨屈從中國，只拚經濟的路線不得人心。

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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