社論》金豬年台灣經濟的挑戰

金豬年開春，雖有華航機師突襲式罷工的紛擾，但全球金融市場大致穩定，美股道瓊指數在台股休市期間漲幅超過二％，市況更因年節之旅遊娛樂餐飲支出增加而呈現熱絡景象。此外，春節入境人數儘管大幅攀升，但非洲豬瘟仍有效阻隔於國境之外，政府相關防範措施與執行效率卓著，值得肯定。然而，諸事順利同時，吾人仍必須嚴肅面對今年的嚴峻挑戰，包括美中貿易戰後續，台灣經濟出現疲弱跡象，中國以武逼統力道日益加大，以及部分民眾依舊懷有中國之善意有助台灣經濟發展之幻覺，而此種一廂情願的錯覺甚且已強烈衝擊台灣的現實政治。

在這些挑戰中，至關重要者乃是台灣經濟能否持續壯大，只要能穩住這根支柱，台灣將可挺過中國併吞壓力，並且在美中貿易危機中找到生機。質言之，中國意圖併吞台灣的種種理由，包括歷史、國際法等均無法成立，但仍橫柴入灶，狂言台灣為其所有，所憑恃者無非武力與經濟力量。因此台灣的對抗之道，亦在於強大厚實的國防與繁榮茁壯的經濟，而建立捍衛國家安全的武力，在自然資源缺乏的台灣，經濟乃是關鍵因素。事實上，民主與法治亦是對抗專制獨裁的利器，此部分台灣的發展已臻成熟，惟中國已因高科技之助與統治模式的強化，發展出一種史上未有的數位獨裁體制，再經由一帶一路的誘餌輸出經濟影響力，對民主陣營產生嚴重威脅。由此可見，民主與專制對抗的主要焦點，仍在經濟力的較勁。當前台灣與中國的關係更是此種對抗模式的呈現。

故而，吾人可說經濟乃台灣生存發展之命脈，是解開一切問題與挑戰的解藥。然而，觀之今年台灣的經濟發展，似乎未能持續小英政府執政以來穩健成長的趨勢，增長力道略現疲態，可能再度陷入經濟成長「保二」之戰，下滑趨勢幾乎確定。誠然，世界銀行雖然以驚悚字眼形容今年全球經濟「天要黑了」，各大研調機構也都看衰今年之經濟表現，然而，其下修預估數字卻相當和緩，似乎並未認定今年經濟將有巨變產生，因此對於台灣經濟，吾人也不必太過悲觀。不過，全球經濟最大的變數仍是美中貿易戰的發展，此一不可測的因素顯然成為各家研調機構關注的重點。而台灣之經濟與產業更與此一事件的進展息息相關。若是美中無法協商出一套解決方案，則全球前兩大經濟體的對撞，以及全球必然升高的保護主義浪潮，勢必嚴重衝擊以貿易立國的台灣經濟；若果美中貿易爭端得以化解，台灣過度依賴中國的經濟結構將可獲得轉型，重建本土產業與完整供應鏈，則此一危機反而是台灣經濟的轉機。

然而，美中貿易戰的發展卻起伏不定，眾多訊息詭譎多變，時有樂觀訊息傳出，造成金融市場亢奮上揚，時有不利警訊閃爍，又讓股市回檔；三月一日美國提高中國二千億美元進口商品關稅大限，轉眼即至，目前卻完全看不到最終解決方案的出爐。其實，美中貿易戰之難以化解，在於其本質上並非單純的貿易失衡之爭，若果只為解決貿易赤字，則只要中國提高對美採購即可輕易收場；然而這卻是一場攸關產業競爭之遊戲規則與結構的扞格，亦即乃是一種崛起於盜竊智財權、高市場准入門檻、強迫技轉、國家補貼之國家資本主義與自由經濟體制之爭。川普政府顯然認定此一結構性問題未獲解決，實行市場經濟的美國將永遠處於不公平貿易的劣勢，工作與財富將不斷流失，因此立場堅定，難有妥協空間，使得中國的拖延戰術似乎無法得逞。除非中國展現結構改革的決心，否則美中貿易戰短期內收場，恐非易事。

對於台灣而言，兩大貿易夥伴爭吵，將是今年經濟發展的最大變數，其影響甚至及於地緣政治，亦即美中台關係亦將因「自由經濟對抗國家資本主義」的新形勢而發生質變。在政治上，美台關係將因美中對抗而實質提升，台灣在地緣政治的重要性日趨彰顯，將可得到更多自由民主國家的支持；在經濟上，金豬年固然險象環生，卻也顯現因勢利導的契機，如果政府走上對的道路與正確的方法，必可使台灣產業超越依賴中國格局，重拾製造業的活力，創造就業與提升所得，使經濟朝向庶民受益的良性發展。

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