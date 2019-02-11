自由廣場》觀光越好 治安越差

◎ 曹耀鈞

對許多已開發國家和發展中國家而言，觀光旅遊產業已成為經濟的重要組成部分，我國政府近年來亦似乎對於推展國際旅遊觀光產業相當重視，甚至已將其納入南向政策的一環。但是，國際旅遊產業不僅會對一個國家的經濟成長產生正面影響，所伴隨而來的治安困擾在研究文獻也多獲證實，但卻較少為政府所關注。

從可免牢獄之災的輕微罪刑，到須付出人身自由代價的重大犯罪樣態，兩者均會隨著國際旅遊人口的增加，而致犯罪率增加，著實令人憂心。而且，許多最新的國際實證文獻研究亦陸續指出，很多內外在的人口統計變項因素都會導致旅遊當地犯罪率的上升，這些主要因素包括：旅客人數的增加、相對富裕的城市、外國人移居人口愈多的地方（尚未包括非法移工）、教育程度愈低的城鎮等等。也就是說，隨著國際旅客的增加，不論在輕微犯罪或重大刑案，抑或是對人或對財物的犯罪，都會顯著增加其犯罪發生率。其中，非法移工在台灣愈來愈多，成為治安的死角之一，可能潛藏無法統計的犯罪黑數，最是令人憂心。

因此，雖然觀光休閒旅遊產業提高經濟成長的策略的有效性是確實存在，可是，政府也必須正視其所帶來的犯罪效果（尚不包括負面環境效果）。這種有害社會福利的結果，政府也應讓人民了解，不應一味鼓舞觀光休閒的正面經濟效應，而讓民眾失去戒心而蒙受人身或財產上的損害！

一個城市若具備上述多項造成犯罪升高的前因，中央與地方政府更應戒慎恐懼地有所積極作為，中央在事前國際旅客的犯罪資料前控，與地方政府在旅客旅遊時的事中掌控與事後控管，都應密切讓警方充分掌握或配合。否則，從長期的策略觀點來看，一個城市或國家的犯罪率一旦升高，會深深影響國際旅客的到訪意願，而且很難扭轉。亦即，一個以觀光休閒旅遊產業為重要發展策略的國家，若不正視觀光旅遊帶來的微罪或重罪預防，長期而言，絕對會阻卻國際旅客的來訪，造成國家策略發展資源在觀光休閒的人力、基礎設施、旅遊資通訊及自然與人造環境的投入努力化為一場虛空，且最終恐淪為觀光棄城，故不可不慎。

（作者為高雄市科技管理學會監事）

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