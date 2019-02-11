自由廣場》維尼倒車禁宮鬥

◎ 邈雲漢

以宮鬥劇本身的優缺點來解釋中國禁宮鬥劇的原因實在是高估了中國人的智商，並低估了其情商。禁宮鬥跟禁維尼、倒車、刁大大一樣：都只是單純的避諱而已。如果宮鬥劇真是因為對社會產生不良影響而被禁，那迪士尼新電影《摯友維尼》（Christopher Robin）呢？之前的《後宮甄嬛傳》呢？

自從習近平取消任期限制，實質登基稱帝以來，就成了中國的中心，全中國都為他服務。「倒車」影射到稱帝，也得避諱。而其網傳外形類似的小熊維尼也被禁，還直接導致迪士尼新電影《摯友維尼》被禁播。有刁姓中國人要以自己的綽號「刁大大」註冊商標，被拒絕的理由也是「容易產生不良的社會影響」，大家心知肚明，真正的原因是「習大大」的簡體字是「习」。都是為了避諱。

習皇稱帝，必有前朝孤臣孽子與頑民。習帝要是當真文成武德，澤被蒼生也就還罷了，偏偏「德不配位」，美中貿易戰打得屋漏偏逢連夜雨：全世界只有美國的大豆產量能餵得飽中國豬，跟巴西買轉口貿易美國豆後，還得面子裡子盡失地服軟，回去跟美國買。從俄羅斯進豬送瘟、南海玩成廿六國聯軍、過期疫苗、股匯房市齊崩、「不可描述」的霧霾、東土耳其斯坦集中營、失業大軍、中興、華為、美軍艦隊在台灣海峽被號稱是「借過」還得跪求美艦別「鬧事」，連地表最左膠的瑞典、加拿大都惹毛了。

這時候都已經準備好要「吃草」了，習大大的禁宮裡不鬥才怪。而宮鬥劇剛好歪打正著地踩到了習大大的痛腳：因為此時「『禁宮』鬥」，所以才會「禁『宮鬥』」。習大大的胸襟連「刁大大」都容不下了，哪有可能容許延禧放肆？否則延禧也不過是複製甄嬛的成功模式而已，既然有前例可循，為何此時此刻不如彼時彼刻？

集權國家號稱鐵腕，於國計民生大計或能拖個一年半載，但事關禁宮，怎麼可能放任至今？就因為習大大當時還沒窩囊到這份上，沒被甄嬛「譏刺」到有被批逆鱗的感覺啊。而沒考慮到在這個關鍵時刻禁，會越描越黑，正證明了習朝已經急到要跳牆了。

（作者為「決雲觀」版主，http://blog.0bei.org/）

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