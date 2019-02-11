自由廣場》請郭董放過台灣、放過立委

◎ 李欣芬

一月卅一日，由民視董事長郭倍宏擔任總召集人的喜樂島聯盟召開記者會，要求立委表態是否支持修改「公投法」，二月廿八日將公布立委連署結果。

身為台灣人，台灣獨立建國一直是我人生的重大目標。因此去年二月廿八日，當喜樂島聯盟宣布發動籌組，我即舉雙手贊成；十月廿日在民進黨中央黨部前所舉行的「全民公投反併吞」活動，我也全程參與。每天晚上更是收看由彭文正、李晶玉夫妻所主持的「政經看民視」，時事評論家曹長青為節目的固定來賓；初時，尚能接受節目的言論，但逐漸地心中不禁懷疑：「為什麼國民黨有中視、中天、東森、TVBS等電視台為他塗脂抹粉，而該節目卻相反地盡是在唱衰綠軍呢？」尤其去年一月初彭文正提出「支持蔡英文＝禮讓朱立倫＝投降共產黨」時，我心中極不以為然！

另外，該節目三不五時便播放郭倍宏於一九八九年十月突破黑名單偷渡返台，十一月廿二日現身中和市綜合運動場的盧修一、臺灣省議員周慧瑛政見演講會，後來在群眾戴上「黑名單」面具下，順利脫逃成功，讓國民黨的情治人員灰頭土臉的事蹟，讓人覺得有造神之嫌！

尤其，固定來賓曹長青二○一七年五月便說，二○二○年，若蔡英文當總統做不好，「乾脆我們要郭倍宏配彭文正」；如今則傳說郭倍宏、范雲要搭檔參選二○二○總統大選？

相較之下，一月卅一日就在喜樂島召開記者會，促修公投法時，台獨聯盟也發表聲明「呼籲大家，放下情緒，理性思考，記取去年公投一面倒的結局」，認為「當務之急，是鞏固本土政權！」這個看法，本人完全贊同。

雖然蒙古、南北韓等國之所以能建國是透過公投，但背後也都有美、蘇兩大強權的影子，可見公投不是萬靈丹，主要在於世界局勢！

一九八九年蘇聯瓦解後，波羅的海三小國得以公投建國；如今川普總統與習近平的美中貿易大戰開打，相信不出幾年，一定會衝擊中國目前的專制政權，喜樂島朋友們何不再等些時間呢？

最後，請郭倍宏董事長放過立委，放過台灣吧！

（作者為台灣教授協會會員）

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