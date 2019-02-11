自由廣場》數學·國運籤·推背圖

◎ 林柏寬

南台灣知名大廟南鯤鯓代天府今年因為抽完整桶六十支籤始終未獲三聖筊，抽不出國運籤這件事讓許多專家扯上推背圖，嚷嚷中華民國將滅亡。

用簡單的機率概念一算，連續六十支籤求不出三聖筊的機率僅為萬分之三點三。這機率看似微小，但相較大樂透六碼數字全中的機率約為一千四百萬分之一，南鯤鯓代天府抽不出國運籤的機率約為中大樂透頭獎的四千六百倍。

但台灣民眾依舊樂此不疲地投注大樂透，期盼自己成為頭獎幸運得主，都不嫌棄中頭獎的機率微乎其微，那抽不出國運籤其實也不是什麼大不了的事。

同樣地，古代預言奇書「推背圖」中的第40象，被專家解讀預言中華民國只會有十位總統，而蔡英文正是台灣第十個總統！

專家們言之鑿鑿說著「推背圖」從唐代以來推算了兩千多年的國運，預言精準度高達七成，所以很多民眾猜想中華民國會在蔡英文的任期內滅亡，不是被中國統一就是台灣獨立建國。

從機率的數學觀點來看，是與非，二選一，猜對的機率就有百分之五十。再加上所謂的專家解讀，穿鑿附會，精確度七成的數據其實也沒什麼好說嘴。

攤開「推背圖」第40象的文字「一二三四／無土有主／小小天罡／垂拱而治」，專家將一二三四加起來說是十，斷言中華民國只有十任的總統。

南朝梁代皇侃《論語義疏》中用「冠者五六，五六三十人也；童子六七，六七四十二人也。四十二就三十，合為七十二人也，孔門升堂者七十二人也。」來解釋孔子七十二個弟子的由來。

所以唐代「推背圖」第40象的一二三四，我們也可以解讀為一二為二，三四十二，中華民國其實會有十四任總統，大家無須擔憂中華民國即將滅亡。

台灣國運不好嗎？看看百貨公司、餐廳裡滿滿的人潮；看看每年出國旅遊的人數屢破新高；看看台灣良善的健保制度與中低收入的社會福利制度；民主台灣的美好早被世界各國認同，評選為最適宜居住的國家。台灣人別再隨一些穿鑿附會的話語起舞，堅定相信台灣每年都會更好！

（作者為數學老師，台南市民）

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