自由廣場》（青年時評）新農曆

◎ 劉哲瑋

本月二日澳大利亞雪梨市政府宣布，將廢除「中國新年」（Chinese New Year）這個節日的名稱，並正名為「農曆新年」（Lunar New Year Festival）。雪梨市政府發言人表示，除了中國人，還有日本、越南等亞洲人都會慶祝農曆新年，因此改名是為了顧及各國人的感受。

一如許多台灣人一樣，許多澳洲華人認為當地政府「不重視歷史」，傷害中國人的感情。但確實還有韓國、朝鮮、台灣、越南、新加坡、馬來西亞這些國家也過農曆新年，總不能強迫這些國家都過「中國」年吧？且若探究歷史，就會發現中國人所謂的「農曆」，也是不斷山寨其他文化才成為目前的樣子。

我們現在所使用的農曆，是明崇禎年間編寫的《崇禎新曆》，因為當時中國所使用的舊曆法，是由元朝郭守敬等人編製的《授時曆》，施行三百四十八年，明朝立國後更名為《大統曆》沿用，由於使用三百餘年累積誤差也逐漸增大，曆法跟實際天象不合。而湯若望帶來的西洋曆法，則成功預測日蝕，崇禎皇帝於是下令，由義大利教士利瑪竇的弟子徐光啟編寫新曆。這種由西洋而來的「新農曆」，在清初甚至引起中國士大夫不滿。康熙年間，學者楊光先指湯若望所算曆法「不合陰陽，意在大逆」，更稱「寧可使中夏無好曆法，不可使中夏有西洋人」。結果湯若望被判凌遲，在孝莊太后特旨之下方才獲釋，副手卻被滅族。然而，最後實測結果卻是湯若望的算法完勝。（日本電影《天地明察》就是以曆法的競爭為題材，或可供有興趣者參考）。

也就是說，現在所謂的農曆並非陰曆或陽曆而是考慮太陽與月亮的陰陽合曆（Lunisolar calendar），是西方人透過科學革命後的科學觀念來到中國後改革而成的結果。這個讓中國人驕傲了大半輩子的農曆，鑽研歷史後就會發現原來也是舶來品，而湯若望這位帶來西洋曆法的傳教士卻遭受凌遲。這種「見不得人好」的心態可謂中國文化特色，就跟中國去年大規模打壓聖誕節情況相同。自己的節日使用的曆法是從西方而來卻持續醜化西方，難道中國共產黨不知道共產黨、共產主義、無產階級革命……等也都是來自西方嗎？

釐清歷史後，願我們都做個頭腦清楚能夠「獨立」思考的台灣人，並祝福大家農曆新年快樂（Happy Lunar New Year）！

（作者為台灣大學政治所學生）

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