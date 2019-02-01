自由廣場》決議文？ 文字遊戲？

◎ 吳海瑞

黨主席異動後，民進黨希望有全新面貌，並和社會對話、溝通。方向是對的，但方法—提出新決議文，期待有助於明年大選，恐適得其反。

時間倒轉，若有新的決議文，九合一選舉就能扭轉乾坤？再說，「台灣前途決議文」、「正常國家決議文」及「族群多元國家一體決議文」等，過去有多少選民真正關心？就算新決議文能有新意，只要國民黨祭出「看民進黨又在搞政治，無力改善經濟」的制式法寶，就全功盡棄了。

雅言文化創辦人顏擇雅近日的一篇大作「忽略太陽花意義，恐更陷經濟困局」貫穿執政黨九合一大敗，以及目前仍在浪頭上的「韓」經濟罩門。她指出：「韓國瑜的拚經濟，承繼太陽花經濟民主化意義；另一方面，卻違背了更重要的經濟自主。然而民進黨毫無意識，把經濟議題讓給國民黨」；她同時點出「民進黨習慣只講台灣主體性，至今還沒將自己定義為經濟選民的政黨」，這才是新黨魁和執政團隊的首要課題。

第二個課題是如何增進對千禧世代（一九八○至二○○○年出生者）的理解。這些二十至四十歲的選民，現在或將來是社會的中堅份子，如果把政黨當作品牌來經營，該如何抓住這些消費客群？

廣告界名人莊淑芬歸納千禧世代的特質有七個面向，雖是以品牌經營者來探索這世代消費者所好，但政黨競爭，也可以從中找到空間來為自己加分，例如，國民黨選前大打吳音寧，選後如法炮製口譯哥，就是利用這一代「追求公平」的特質。莊指出，這個世代是「具台灣魂的一代，以自己的土地為傲，藉由各自方式希望台灣更好也被看見」，可惜民進黨（小英政府）著力少，未積極主動營造與凝聚。

產品行銷畢竟不同於選舉，選民的心為何變了？有些敗選的原因是不可逆的，如軍公教年改；有些是可逆的，如進步價值（唱反調的公投案全數通過，並帶動國民黨氣勢），需要時間的累積與持續溝通，仍有翻轉機會。與其浪費時間在決議文，不如把精力放在這些進步價值（含能源政策）的再論述，激情過後，「不管細節內涵，先反再說」者，也許能走出危言聳聽的迷霧。

最後，網紅直播時代，選民的好惡與關注，都變得零碎化，深度與廣度不足；全面性宏觀的論述不討好，切身議題以簡化的語言、標語、短句呈現更能扣人心弦，韓國瑜的「貨出去，人進來，高雄發大財」，不難理解，這也是長篇大論的決議文此時不宜的另個原因。而政治網紅化、娛樂化時，選民當然更重視個人的表現或表演，而不是更重視政黨。

黨的新領導團隊，時間與資源有限，可別畫錯重點，鑄成「愛之適足以害之」的遺憾。

（作者為專業經理人）

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