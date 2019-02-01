自由廣場》這樣公投很恐怖

◎ 陳茂雄

喜樂島聯盟一月卅一日上午召開記者會，發表致立委的公開連署信，呼籲立委表明修正「公投法」，讓台灣民眾能就「國家前途」以公投方式表示意見。立法院雖於二○一七年十二月三讀通過「公投法」修正案，降低公投提案、連署、通過等門檻，不過排除修憲及領土變更案等議題。郭倍宏表示，禁止人民公投國家定位，讓台灣人失去決定台灣前途的機會，乃違反聯合國憲章。

台灣這一部「公投法」於扁政府時代訂定，當時是蔡公投最先提出，行政院及國親兩黨也都提出自己的版本。蔡公投從事台獨運動，提公投法的目的當然在於國家定位，國親兩黨也心知肚明，所以其版本就是要對抗蔡公投，讓公投法失去功能。當時朝小野大，所以通過了國親版的公投法。

民主國家，人民就是國家主人，由人民決定國家大事乃天經地義，只是國家主人太多，所以要委任受託人管理國家，這就是間接民權，然而當受託人違背國家主人的意思或人民想過問國家大事時，就透過公投來表達意見，屬直接民權的公投其位階當然高於間接民權，只是國親版本的「公投法」沒有直接民權的精神。

國親版本的「公投法」事實上就是不讓國家主人表達意見，一般人很清楚，門檻太高，公投形同虛設。除了門檻太高使公投案不可能過關外，「公投法」的第二條也是嚴重的壓迫人民表達意見。在大家將注意力集中在降低門檻時，筆者就數度透過媒體呼籲需修改「公投法」第二條。

「公投法」第二條明文規定，在憲法及法律的議題，人民只有複決公投，不能推動創制公投，也就是只能針對立法院所議決的憲法或法律議案表達同不同意，而不能提出自己的意見。筆者數度主張，修改「公投法」時，除了降低門檻外，更要修「公投法」第二條，還給人民在憲法及法律方面的創制權。

去年九合一選舉，筆者發現台灣人並不關心公共事務，而將公投當作對執政黨的信任投票。去年的公投，中國國民黨所贊成的公投案全部過關，所反對的全部當掉，選民只是利用公投來表態支持中國國民黨而已，不是表達對公共事務的意見，這是相當恐怖的事。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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