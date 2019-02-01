自由廣場》清廉印象不進則退

◎ 徐仁輝

普受各國政府重視的國際透明組織二○一八年「清廉印象指數」（簡稱ＣＰＩ）日昨公布，我國在全球一八○個受評的國家地區中名列第卅一，較二○一七年退步兩名；分數六十三分則維持不變。

我國多年來推動廉政建設，並訂定「聯合國反貪腐公約施行法」，與世界同步反貪腐。時至今日，國內貪污情事雖仍時有耳聞，但國際間普遍對我國的清廉狀況評比尚可，從ＣＰＩ數據可以看出，屬前段班國家。

近年來我國ＣＰＩ分數總在六十一到六十三分間（處於及格邊緣），排名在卅名上下；然而我們實在無法因此自滿。因為同是亞洲四小龍，新加坡排名高居第三，香港第十四；我們只贏過南韓，而南韓自文在寅總統上台後，今年分數進步三分，排名更一口氣提升六名。我國分數不變，排名卻倒退二名，正所謂不進則退。

如何提升我國的清廉印象，有賴形成全民共識；認清貪腐的弊病，不僅削弱國家的競爭力，更造成社會的不公不義。期望公務員依法行政不收賄，企業講求誠信不行賄，人民從小被教育養成反貪意識，社會瀰漫一片廉潔風氣。

審視我國廉政建設走到今天，仍有一些法規制度無法跟上國際腳步，如貪污治罪條例與刑法的整併，揭密者保護法、公益通報者保護法、影響力交易法等之制定，實應儘早完成立法。有關政府機關的廉政評比、企業反賄賂準則（ISO37001）的認證，以及財團法人透明度的規範等，皆須主管機關加速腳步推動。期待我國的清廉印象，在不久的將來能煥然一新，獲得國際更佳的肯定！

（作者為台灣透明組織協會理事長、世新大學教授）

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