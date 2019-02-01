自由廣場》開放農業外勞 切莫為德不卒

◎ 官文傑

在農牧業農民千呼萬喚後，勞動部和農委會終於同意試辦開放農牧業引進外勞，但觀其內容卻和兩年前以失敗作收的長照外展試辦方案一樣，都是勞動部主管官員關在辦公室裡的傑作，他們並未徵詢缺工嚴重且實際操作農務的農事專家，也未徵詢站在第一線的外勞事務專家，就拿個失敗案例照本宣科。

多年前前雲林縣長李進勇就知道農業缺工嚴重是執政黨不可忽視的現象，所以曾多次呼籲勞動部及農委會開放農業外勞，但中央部會的顢頇不前，以及過去幾年農產品經常性的供需失調，讓原本支持政府最力的農民選票大量流失，如執政黨再不正視問題嚴重性的話，恐難挽回失去的民心。所以，誠懇呼籲蘇貞昌院長，重新檢視勞動部及農委會試辦開放農業外勞的政策，記取長照外勞外展業務試辦失利的前車之鑑。

我們的建議是，試辦農業外勞引進對缺工嚴峻的農牧業緩不濟急，應直接採取常態性開放，排除行政障礙並簡化引進程序，讓農業外勞的引進不需像產業外勞般的曠日廢時；另外，廢除由農會承辦所謂的外展業務，簡單的說就是由農會承辦外勞派遣業務，將會和以前由非營利機構承辦長照外勞派遣業務一樣，因為沒有外勞管理經驗，不但動輒得咎衍生一堆勞資爭議，且收費昂貴背離市場供需，對農民毫無助益，尤其外勞逃逸問題更非各地農會可以承受。

正確的做法是畜牧業由雇主直接申請引進，也不要在配額多寡上做文章，就是一個國內勞工可搭配一個外勞，如此對雇主才有實質作用，否則為德不卒徒增民怨而已！至於其他農業或養殖業，應由農委會招募在地或意欲回鄉從事農務的年輕人，輔導並訓練他們成立農務管理公司，再由勞動部視他們的規模大小給予外勞配額，做自耕及外勞派遣業務，這些農務公司除耕作自己的田地外，也可視農忙季節幫其他農戶耕作或收成其他農產品；至於外勞的管理，農委會可找就服公會全國聯合會即將設立的外勞事務管理學院合作，由全聯會代訓這些農務公司的管理人員，讓這些年輕人能及早因應外勞管理實務；不管是農務管理或外勞事務管理，這些管理人員當可很快投入實務工作，也可為農村人才找到一條新的出路。

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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