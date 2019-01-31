社論》開放社會最危險的敵人

投資專家索羅斯（George Soros）日前強烈抨擊中國國家主席習近平，正利用中國在機器學習與人工智慧的成就壓迫人民，乃是「開放社會最危險的敵人」。（彭博檔案照）

中共日益壯大的專政體制，藉由高科技與經濟誘餌之助，企圖向全世界輸出，已引發全球民主自由陣營的質疑與抵制，更觸發了美中貿易戰。投資專家索羅斯（George Soros）近日指稱，人工智慧發展出的監控工具讓獨裁政權在本質上較開放社會更具優勢，中國不僅是獨裁政權，也是在機器學習與人工智慧上最先進的國家之一。他強烈抨擊中國國家主席習近平，正利用中國在機器學習與人工智慧的成就壓迫人民，乃是「開放社會最危險的敵人」。

索氏的精闢觀點，充分點出中國數位獨裁體制對於人類文明與民主制度的嚴重威脅。由此，吾人可以了解一國兩制之脆弱性，致而在香港澳門名存實亡，逐漸變質為一國一制；而被納入一中版圖的港澳人民猶且無法認同一國兩制，習近平竟然以之做為解決台灣問題的方案，自然落得灰頭土臉、自取其辱的窘境。其實，統一主張在台灣幾無市場可言，所謂台灣自古屬於中國的歷史證據，根本子虛烏有，純屬穿鑿附會。而日本戰敗後，蔣介石軍隊之接收台灣乃係接受盟軍之託，不能與台灣主權移交中國進行連結。台灣於國共內戰之下，成為蔣介石政權偏安之地，更只是「生米煮成熟飯」的軍事佔領狀態之延伸。總之，台灣於二戰之後，乃是無主之地，理應由住民自決決定自身命運。但弔詭的歷史發展，卻使台灣與來自中國的外來政權意外相遇，進而被捲進國共戰爭的紛擾之中，從此置身於統一風暴的侵襲。

探討兩岸關係，在應然面上，台灣與中國之統一議題，乃是人為操作之假議題，其合法性與正當性根本不值一駁；但是，在實務面，統一論卻深深影響台灣，威脅台灣的生存。故而吾人必須對此有所批駁與因應，才能凝聚國人共識，並喚起國際社會的支持，一致對抗中國的併吞野心。由此觀之，今日台灣抗拒中國「統一」最具正當性的理由，乃是中國的擴張，對民主與自由市場形成嚴重威脅，一旦中華帝國得以建立，人類對生命的尊重，對多元意見與信仰寬容等普世價值，勢必被摧毀殆盡，自由開放的社會將會傾覆。因此，處於民主與市場經濟前沿的台灣，必須具有獨立自主的地位，也就是不論地緣政治或價值制度，台灣不能淪入中國之手，才能確保專政獨裁的邪惡勢力不致在全球蔓延肆虐。

尤有甚者，中國的統治體制已非傳統型的威權政體，只是依靠軍警特等有形力量進行社會控制。在習近平主政之後，中共已經藉由經濟力、科技力與網路之無形力量穿透所有人的各個面向與社會的各個角落，編織起獨裁專政的天羅地網。而政治體制更快速由「政治滴水不漏、強勢控制、其他文化娛樂領域則有軟性模糊空間」的機制，快速變質為藉由高科技監控的數位專政體制，全面掌控人們的思想與行為，即便於私密陰暗之處亦無秘密隱私可言。這種由極少數菁英主宰，加上數位專政手段的統治模式，乃是人類歷史發展未有之恐怖經驗，在十四億人口的國度實施已是一大災難，若是再輸出全球，赤化世界，無疑將是人類的末日與浩劫的降臨。中國數位專政之為惡，索羅斯清楚點出，中國研發集中式數據庫，可以利用數據運算判定一個人是否對一黨體系造成威脅，這所謂的社會信用系統「將使個人的命運以史無前例的方式屈從於一黨專政的利益」。這樣的體制已經超越喬治．歐威爾在小說《一九八四》中對人類專政集權統治方式的終極預言。

中共的數位專政體制具有高度滲透力道，即使以所謂一國兩制居間做為阻隔，仍無法阻止專政一方向民主另一方的侵門踏戶，香港之日趨一國一制化，民主法治全然潰堤，便是殘酷的鐵證。今天習近平的中國夢，表面上打著中華民族偉大復興的旗幟，其實是將專政獨裁統治方式以數位科技與債務陷阱推向全球，是民主自由世界的一場噩夢。而這種民主與專政的對抗格局，凸顯台灣與中國之間的不相容，因此一國兩制或任何方式的統一，全都是中國威脅利誘台灣的政治騙局，二千三百萬台灣人民應該認清事實，堅決反對，方不致由民主自由的主人淪為專制暴政的奴隸。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/