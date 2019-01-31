自由廣場》怪老闆發獎金 反數位倡閱讀

◎ 劉振乾

去年十月三十一日在讀賣新聞看到一則報導，念念不忘，在此與讀者分享。

日本岐阜縣關市有一家產業機械零件製造公司岩田製作所，二○一五年二月引進「biblio battle」。所謂「biblio battle」是大家聚集，一個人花五分鐘介紹一本書，然後由大家投票決定要選讀哪一本書的書評會。

一開始是當地市公所為了推動讀書風氣，找到這家公司，問老闆「能否代表市內企業在公司內開始biblio battle」，七十歲的社長岩田修造想到「讓年輕員工有教養」，想讓這成為員工喜好讀書的契機，於是就答應了。每月一次在員工餐廳舉行，全公司一百一十三名員工都已經驗過「介紹員」（battler）。每次有五名「介紹員」，多以文學著作為主。

岩田社長看到即使從停車場走到辦公室的短短時間，在員工餐廳吃中餐的時候，也有不少員工離不開手機，社長感受到「員工間的溝通快沒有了」的危機感，在二○一三年創辦獨特制度，針對沒有私人用智慧型手機的人，每月支付五千日圓，做為「digital free（脫離數位）」獎勵金，後來更加碼，對於三十歲以下有訂購報紙的員工，每月支付兩千日圓做為獎勵。岩田社長說：「每一位員工都有成長，才是中小企業的『命根』。而藉著讀書提升教養乃是上上之策」。

在頭一場biblio battle介紹司馬遼太郎的《燃燒吧劍》一書，並贏得票選的營業處物流課長宇佐見崇，已經有四次介紹員經驗。他說：「到底年輕人會介紹什麼樣的書？在現場當聽眾其樂無比。biblio battle能夠填平代溝。」宇佐見崇課長跟手機解約已滿五年，他說：「不需要跟SNS（社群網站）打交道，有解放感。」睡覺前閱讀已經是他的習慣。

岩田製作所所在地點偏僻，從名古屋要搭JR高山線，再轉長良川鐵路，在關市站下車，還有車程二十分鐘。更嚴重的是，周圍沒有飲食店或是娛樂設施，但是「能讓員工成長的公司」之好評，有口皆碑，因此也有大阪的大學畢業生來到該公司服務。岩田製作所五年連續營利增收，附近的企業有多家申請觀摩，想知道訣竅在哪裡。

（作者為台電工程師退休，台北市民）

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