自由廣場》「在地」看再生能源躉購費率爭議

◎ 蘇孔志

一、反對者批評再生能源發的電太貴了，用四元、五元多買，用兩元多賣，還不如核電的發電成本。問題是核電真的便宜嗎？核電是窮盡國家的力量排除障礙，投入建置，之所以便宜，是因為這些費用都被分擔到國家預算中，並且刻意忽略核廢料後續處理的成本與風險。反觀再生能源，不管是風力發電、太陽能發電，主要基礎設施、地方溝通協調都由業者擔負，如果這些政府都幫他做好，業者就不用去擔負這些成本。還有更關鍵的，台灣目前對於核電發展的爭議點，真的只因為民進黨政府主張「非核家園」嗎？最重要的是，沒有縣市首長要核電廠、更不用說要核廢料堆置場。大家都不要核電廠，是要怎麼養綠？

二、你以為種電真的那麼好種嗎？當然不是，還要有電網。但回顧過去行政部門在規劃時，真的有做好橫向溝通協調嗎？如果做得好的話，從土地面積來看，絕對不是只有這樣的量而已。以耕作不易地區的劃設為例，農委會依據休耕補助來劃設面積，數字很好看，一千多公頃，問題是，裡面有墓地、有住家、有社區，更重要的是，因為這些耕作不易地區大多人口稀少，需求的電網基礎設施相對就較少，因此當業者投入時，就產生所謂饋線不足的情形。業者不是不願意投入建置成本，但接續就面對兩大問題，首先，雖然是耕作不易地區允許業者可以不用跟農業設施附屬做綠能使用，可以做大規模的地面型電廠，但問題還是農地，還是須遵守農地使用相關規範。簡單的說，就是農地上不該存在的，都要先移除，才允許讓你施作。什麼是農地上不該有的，最簡單的就是墳墓、土地公廟，大大增加了業者施作的難度。

第二個問題是，因為饋線不足，所以要拉電線到台電規劃的併網點，每經過一個村莊，可能都會引起民眾或地方民意代表的抗議，或更進一步要求回饋。到現在我還是很難想像，當時在規劃耕作不易地區時，為什麼沒有先確認好土地、電網、附近環境等再劃設？即便面積沒有那麼大，但相對地，爭議或建置成本一定可以大幅減少，開發時程也可以加快。

三、因此要探討躉購費率的問題，不能夠只有從費率本身來看，要看這一切的政策環境，包含目前法規、基礎設施、農委會、台電的角色、綠電憑證的制度等。費率問題的爭議所反映的，其實也是我們行政部門在做政策規劃、執行過程中，橫向溝通協調的重要性。如果每個部會、承辦人員都可以目標為導向，秉持著各自專業，共同確實建構起一個好的投資環境，不會讓業者承擔不確定的開發風險，相信費率就不會是問題。

（作者為前雲林縣政府建設處長）

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