自由廣場》愛河塔領航愛情產業鏈

◎ 許正旺

德國大文豪歌德曾說：「戀愛能使生命燃燒，並使生活充實。」不被任何人愛是一種巨大的痛苦，不能愛任何人則意味著生存中的枯竭。法國大文豪巴爾札克說：「熱情是普遍的人性。沒有了熱情，便沒有了宗教、歷史、羅曼史和藝術。」。當一個城市熱情擁抱「愛與被愛」，其一顰一笑、萬種風情之間，屢屢皆是愛情產業鏈的觸媒與動能。

高雄人並不浪漫；愛河（荷據時期海圖標示「鹽溪」）的命名訊息註解，則是一種失了魂魄的「空殼殭屍愛」。一九四九年由北南下的記者採訪女屍命案，依河畔「愛河遊艇所」僅剩的「愛河」二字，以「愛河浮起豔屍」為標題大肆刊載。媒體以辭藻華麗遺書的殉情與愛河連結大炒，愛河之名遂不脛而走，自此即成了高雄運河的新稱號。

沒錯，這是對愛河虛有其名的控訴。即便是二○○六年義大利言情小說《愛是如此孩子氣》（Ho voglia di te）席捲全球—掛鎖風潮從羅馬米爾維奧橋（Ponte Milvio）竄起，到巴黎藝術橋（Le Pont des Arts）的欄杆因掛滿「愛情鎖」，愛情實在太沉重，以致二○一四年藝術橋護欄倒塌；乃至首爾南山公園的首爾塔愛情牆及愛情樹、與中國蘭州黃河鐵橋愛情鎖的跟風等，唯獨不見高雄愛河諸橋有半點「愛情鎖」蹤影！

高雄新市府團隊極力要創造的愛情產業化循環鏈，前提在於全方位兼具深度與廣度的市民「生活美學環境建構」。「認知—品味—價值—生活—生產」產業鏈的系統化催生與結構性經營，方是可長可久、永續活絡的王道。而「愛河—愛情」的「認知—品味—價值」產業鏈前端建構，端賴人性情感與在地地景的重大及刻骨銘心的視景震撼與美學感動。是故唯有視像化「愛河—愛河塔—愛情」的產業鏈前端建構，才得以玩出活水。

高雄捷運美麗島站以「包容」為主軸的「光之穹頂」（The Dome of Light），二○○八年揭幕以來，創造出無數「認知—品味—價值」的產業鏈前端產值。以「愛情」為主軸的「高雄愛河塔」，單單只需花十倍的成本，是超越台中、台北唯一可能的途徑。

（作者為樹德科大建室所助理教授，巴黎國立高等建築學院博士）

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