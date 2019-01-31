自由廣場》（青年時評）花博卡，被新市長浪費了！

◎ 林譽宸

在台中市公車十公里免費政策推行已久的今日，一張悠遊卡不僅是新型支付方式，更是踏遍大街小巷的工具。藉由舉辦二○一八花博之契機，我也申請市民專屬、內含一日門票的「花博卡」。這張設計前衛的悠遊卡，在花博結束後，將以市民卡形式繼續使用。但市長更替後，花博卡卻成為「市府致贈的普通悠遊卡」，除一日票被剝奪外，各種市民優惠也不知何時消失。門票取消一事雖成為各界關注焦點，但只可能造成數個月的短期影響；台中市民卡的擘畫遭到腰斬，反而有減損市政進步之長期風險。

以路邊停車為例，成堆的停車單與穿梭的收費員，是台灣道路常見景致。利用悠遊卡小額支付功能，收費員再也不需要辛苦開單。駕駛僅需拿出卡片，以卡付款即可。停車票不會被水弄糊或遺失，支付管道也可整合簡化。當然有人會質疑人人擁有電子票證的可能性，這時市民卡即可填補此缺點。在台南市小東路兩側，前述的悠遊卡智慧停車柱已逐漸建置完成，凸顯此一構想的可行性。公部門強調的行政科技化，只需一張薄薄的塑膠卡片即可達成。

盧市長相當關心花博卡發行成本與門票，卻忽略隨著卡片所帶來的經濟效益。便於搭乘台鐵、公車的市民卡讓交通不再惡化，也有助台中公車業發展。花博具時效性，擁有一日票的市民自然會前往觀展。先前市府自行揭露的統計數據，也證明開放市民不限次數進場與提升人次的關聯性並不大。再加上花博卡本身消費優惠，花博帶來的商機將擴張不少。在台北市多處夜市能使用電子支付的同時，台中市府也該設想市民卡作為新時代支付工具的可能。

在各都市紛紛建立市民卡時，作為第二大城的台中市卻反其道而行，在最好的時間點放棄市民卡建置，說是阻止公帑浪費，實則讓台中在科技進步與經濟發展上重摔一跤。作為市政推手，短視近利與因個人好惡否定前朝作為，恐怕是相當不適格的。

（作者為成功大學政治系學生，台中市民）

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