自由廣場》（林保華專欄）鄧小平隔空打臉習近平談「警察」

三立新聞台幾天前播出一九七四年鄧小平身為副總理時在紐約聯合國大會上的演講中一段話，點明「隔空打臉習近平」。可惜這樣好的素材在台灣並沒有引發太多的反應。在台灣的主流媒體圈，習皇帝是他們不可動搖的神祇。

鄧小平這段話最經典的部分是這樣說的：「如果中國有朝一日變了顏色，變成一個超級大國，也在世界上稱王稱霸，到處欺負人家，侵略人家，剝削人家，那麼，世界人民就應當給中國戴上一頂社會帝國主義的帽子，就應當揭露它，反對它，並且同中國人民一道，打倒它。」

鄧說的是否真心話是另一個話題，然而現在習近平正是到了如同鄧小平所說的「稱王稱霸」階段，因此全世界要「同中國人民一道，打倒它」。然而談何容易？中國體制外的維權人士大都已經入獄服刑，新疆維吾爾族青壯年也有兩三成被關進「再教育營」；體制內對抗習近平霸權路線的前駐法大使吳建民，也於多年前在武漢死於非命。在中國已經崛起的情況下，哪一個國家有能力單獨對抗？只有美國可以「替鄧行道」。

其實這更是美國的替天行道，為全球受迫害、剝削的民族和人民擺脫中共的奴役和剝削。如果沒有美國做為中流砥柱，中國的周邊鄰國，墮入「一帶一路」陷阱後，哪敢對中國說不？

台灣也是美國替天行道的受惠者。因為台灣受到中國強盜威脅最重，還好有美國這個國際警察的保護。與柯文哲說的相反，美國才是維護秩序的警察，即使有時做法上比較粗糙，而中國則是打家劫舍的強盜。

被引以為豪的中華文化中吹噓「戰國四公子」之一的孟嘗君，不就是他豢養的雞鳴狗盜之徒？中美貿易戰，中國始終不肯承認盜竊美國的智財權而進行必要的改革，不就是他們認為雞鳴狗盜是豐功偉績？祖宗的遺產不可丟。

美國司法部已經正式對華為和其幾家子公司，以及其首席財務長孟晚舟進行起訴。可是台灣某財經節目鄧姓主持三、四個小時之內就數度攻擊美國「人前握手，人後抓人」。他說上次川習會時抓了孟晚舟，這次劉鶴去美國談判又抓人。貴為主持，難道不知道孟晚舟那天正好溫哥華過境，而這次起訴是因為要引渡孟晚舟的期限到了。還好受訪的專家沒有隨著起舞。美國抓人擺得出多項罪名，中國抓加拿大人做為報復，除了空洞的「危害國安」還有什麼？親共必然反美已成規律。

現在習近平在經貿戰中被迫做出某些讓步。中國或者會在封閉的電訊業開個小口；更重要的是美國一定要強迫中國開放媒體，外資在打破官媒壟斷後一定有豐厚的盈利，而且讓中國人有獲取資訊的自由，才能根本改變中國。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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