自由廣場》農委會區塊鏈計畫，前瞻或跟風？

◎ 利家羢

「區塊鏈」在比特幣跌價後熱度漸減，在公部門卻緩緩延燒—燒你我稅金。農委會一○七年科技計畫成果一發布，尤其吸睛的是農委會耗資千萬做區塊鏈計畫，想用來保證農產品追溯真實性。

這些前瞻計畫目標乍看有理：一個想用區塊鏈做有機茶園整合示範平台，一個想用來追溯外銷農產品及運銷產銷等。看到這些，農家子弟兼投資人的我多看了幾眼，但仔細一看，全都老口號了，加個區塊鏈就行得通？

區塊鏈非靈丹妙藥，也非為輔助政府與經濟而生，反而是為擺脫公權力的法外空間。區塊鏈技術確實著重防偽，但這是因為它「超脫國家權力」，缺乏「法治」協助防偽。況且防偽不過其技術基礎，區塊鏈世界最重要的是資安攻防。全球頂尖白帽駭客服膺貨幣交易所防守，仍不時傳出交易所遭黑帽駭客盜走數十億一夕倒閉、投資人自殺的消息。台灣未曾有區塊鏈大規模經營技術，卻敢敵對世界最危險的一眾資工天才？僅為防偽引入區塊鏈，但要為此負擔的資安技術與成本不可不謂「頂標」。

再者，拿區塊鏈做「農產品溯源防偽」令人匪夷所思。

區塊鏈技術宗旨是「無人作為中心掌控一切，掌控權由所有使用者均分」。它可讓任何資訊永久對任何人開放，可供人讀取資訊，也可供人窺視隱私，當然，更可供任何人散佈不實資訊。「區塊鏈」僅是開放紀錄的電磁空間，它不能確保「資訊真實」，資料要真實仍須求「誠實記載」。

也就是說，資料真偽與區塊鏈並無關聯。

與缺乏公權力協助的區塊鏈技術相較，農產品溯源由政府執行，坐擁國家威權何苦反過來使用區塊鏈技術？想達成溯源防偽，其實以中央集權控制，輔以即時資訊開放更能實現。

老邁政府想跟上時代、不願被區塊鏈世界拋棄，無可厚非，立意良善應鼓勵。但在前瞻之前，期盼政府先看清方向，否則僅是花冤枉錢盲目跟風，還賠上台灣小農。與其開發防偽區塊鏈，不如儘早改善體制，完善法制，讓溯源修改紀錄即時具名公開，達成政府資訊真正開放，則毋須負擔不可計量的資安風險，也可實現農產品溯源防偽。

（作者為農企業二代及虛擬貨幣投資人，現亦從事農業工作）

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