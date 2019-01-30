自由廣場》回應「學測國文考題很讚」

◎ 林志翰

拜讀沈政男醫師投書「學測國文考題很讚 不採計是學校損失」的文章，筆者身為第一線教育工作者，有不同看法。

首先，一○八學年大學學測採用五選四，共有一九六三個系組參與申請入學招生，採計國文、英文的都有超過一千六百個系組為最多，被移除最多的是社會科，其次才是自然科，沒有採計國文的科系寥寥無幾。

至於醫學系方面，因為五選四，今年度個人申請的十一個醫學系中有九個移除社會科，二個移除國文科。沈醫師認為學校不採計國文是損失，不知是否指的是母校醫學系？但從數據面來看，五選四最大的受害者是「社會科」，社會學系的教授們不知是否也該為社會科發聲捍衛？

其次，知名流行音樂樂評人馬世芳的文章被選入閱讀測驗題組，馬世芳自嘲「連我也答不出來」，希望學生教他「正確」的選答方式。

沈醫師認為「文章裡沒提到不代表沒有」，學生必須根據出題內容來回答，選出最符合所引用短文的項目，這是應有的常識。

筆者近日逛了台中花博，許多插花作品旁邊都有代表花作意境的題目名稱，「饒益有情」、「賀新歲」、「向大自然學習謙卑」、「對立」等等，旁觀者解讀面向不同，但絕對尊重作者想法。

馬世芳想表達的是，明明我的文章就不是那種意涵，出題老師自我解讀設計選項後，學生卻要用揣測出題老師想法的方式作答，何來學生的素養觀點？

最後，國文作文的計分比重高達五十趴，就是一種「科舉復辟」。沈醫師說，學測作文都有評分標準，文章能否切題、內容是否充實，論述與情感發揮得如何才是重點，至於意識形態、價值判斷，根本不是評分標準。

以行之數年的數學科非選擇題評分規準為例，學生需表達出哪些核心概念或計算至某一步驟，才可以拿到相對應的分數。閱卷規準很一致，從未有學生或老師質疑閱卷標準不公的問題。

反觀國文科作文，情感如何計分，又何來標準？看完文章後內心悸動的次數決定誰拿高分嗎？就是因為觀點、情感無法有公平客觀的評分標準，所以閱卷者的主觀認知大大影響作文成績。又加上學測國文作文計分達五十趴，重中之重，也就引起許多學生的不平，更讓第一線老師感同身受學生的苦。

（作者為教師，台南市民）

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