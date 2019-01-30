自由廣場》別再「企業最愛大學調查」

請給非名校畢業的優秀學生多一些鼓勵

◎ 王永珍

某人力銀行公布「2019企業最愛大學調查」，然而，何謂企業最愛？有無評比指標？受訪標準為何？此調查有大數據做為輔助嗎？這種不分領域與專長，不管個人努力成果，受訪者幾乎完全靠直覺來答題，本就不符統計原理，硬要套上何校畢業以做成統計數字，實乃無意義之資訊，理由如下：

一、所稱企業最愛，是何種企業？每所大學有其長項，每個人各有其特性，例如陽明大學以醫學見長，你要郭台銘評比該校畢業生表現，合理嗎？

二、請問是調查企業中的哪一人？董事長？總經理？人事？秘書？專員？每個人都有自己的看法，未經全公司認同的想法有代表性嗎？

三、每位受訪者到底有機會用過幾所學校的學生？是否對國內一百六十多所學校學生都有一定數量之樣本來答題？選擇哪幾種事項來做評比？

四、所稱企業最愛應是指品德、專業、敬業精神、工作態度…等，以這些項目做綜合評比，實乃錯綜複雜。強調只靠學校光環而忽略個人表現合宜嗎？

五、受訪者並未經確實數據統計分析，僅隨便依個人主觀想法（例如依大學入學難易度）順口講出，對努力辦學的學校及非名校出身的優秀學生公平嗎？

個人表現優劣，不應理所當然視為學校整體表現之指標，畢竟任何公司裡可能只有少數幾校畢業生，沒理由拿來做為全國一百六十多所大學被喜愛度之評比。一個公司老闆到底能認識多少所學校學生？眾多自我努力表現良好的個體如果將之歸於學校被喜愛程度，邏輯上有問題。倘若僅為私自商業考量，做這些大而化之且沒意義的排名調查，除了錦上添花外，只會造成少數頂大國立名校學生更驕傲，其他學校學生更頹喪而已。故請不要再推波助瀾做無情的打擊，給「非名校畢業」的優秀學生多一些鼓勵吧！

（作者為公職退休人員，台中市民）

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