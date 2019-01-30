自由廣場》小費還給員工？ 老闆呢？

◎ 郭茵菲

劉一德先生投書，呼籲透過修法來「補漏」，把「小費還給員工」。恐怕有待斟酌。

我每次去一些收取服務費的餐廳，總是把那一成的服務費「自動」計入，視為吃那頓飯的必須花費。我在想，那一成的服務費，因為行之有年，老闆在定價菜單時，想必也已經將之視為收益。所以，一旦立法「專款專用」，老闆不是降低正職員工的薪水，便是提高售價，因為，「殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做」。之後，領時薪的員工就受到照顧了嗎？如果造成普遍性的物價上漲，實質購買力還是降低，結果：白忙一場，一切都回到原點。最糟的是，萬一惡化成餐廳關門大吉，民怨的累積就不堪設想了。我想，到頭來唯一獲得實質利益的便只有國民黨了，因為，民進黨終於可以正式改名為：「砸腳黨」—搬石頭砸自己腳的政黨。

其實，若能有如劉一德先生推演的結果，不只我舉雙手贊成，我想連「千手觀音」都會想要現身出來共襄盛「舉」。但「徒善不足以為政，徒法不能以自行」。「一例一休」就是最好的例子！立意無非是想要提高員工薪資水準與避免過勞。如果透過立法、修法就可以達到目的，那麼諾貝爾經濟學獎應該是可以廢了。劉先生還真是佛心來著：「懇切呼籲老闆們」，最好有人理你！

我要表達的是，一個自由的勞動市場，一部成熟的立法，應該保障人民勞有所「得」，不受剝削及能夠安全地工作，至於薪資必須視為「一個願打、一個願挨」的契約結果。當你對薪資、收入與工作環境不滿意的同時，當你也擁有客觀的從事其他工作的選擇權，不應該要求透過立法去制約、或者提高某一特定族群的薪資水準，因為，這違反了自由市場經濟的原則，是不容易收到預期效果的。

（作者為退休勞工，新北市民）

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