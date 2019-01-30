自由廣場》韓國瑜胡扯F1 不單純

◎ 黃世澤

高雄市長韓國瑜近日指高雄小港機場太小，所以F1不會來，筆者不敢以汽車專家自居，但筆者在德國的其中一項業務，確與汽車有關，主要協助把一些小型公車運到遠東去。簡單而言，以筆者的基本認知，韓國瑜的說法是胡說八道。

首先，不少舉辦國際F1或F3的城市，自己都沒機場，或機場本身很小，包括有名的蒙地卡羅，以及澳門，高雄小港機場本身可以升降波音747客機，就具備處理大型空運貨物的條件，現時一般最大型商用貨機，也只是用747，像烏克蘭An-225運輸機，那是軍用，極少民用，而空中客車A380，現時仍只是用於載客，未有公司純粹用來載貨。小港機場本身處理F1所需空運貨物沒問題，但F1很多空運貨物都是依賴陸路接駁，所以小港機場與高雄市中心的道路沒問題就沒問題。

是否因物流問題來不了F1，這該問負責和贊助F1物流的德國郵政DHL集團，德國郵政DHL有網站專門介紹他們處理F1賽車各類物流挑戰的方法（https://www.dhl-in-motion.com/en/formula-1/），德國郵政也是以六架747貨機，另外一大堆貨櫃去處理，請問韓國瑜市政府的人員，有沒有白紙黑字查詢過德國郵政DHL？我相信他們未必十分之快回覆高雄市政府人員，但他們總能給你相關答案在技術上可行與否。

況且申辦F1一如其他大型國際體育賽事，那是要申請的，而且需要一份完整計畫書，以及與擁有專利權的公司商討申辦費的問題，高雄是否值得以過千萬美元計的申辦費，本身已經十分之有疑問。而且韓國瑜政府上台才一個月，怎樣提交文件申辦F1？因此，這根本是信口開河，筆者已經不是賽車運動方面愛好者，都知道這件事。韓國瑜的言論，在有不少賽車愛好者的香港，是視同騙子言論，因為這謊話編得太不打草稿。

韓國瑜千方百計要針對小港機場，因為他想藉機拆掉屏東的反潛基地，很可能韓國瑜正進行一些危害國家安全的事，韓國瑜的F1怪論，不單反映他不懂經濟，而且別有用心，調查局該對韓國瑜調查個清清楚楚，免成國安危機。

（作者是居德英籍時事評論員）

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